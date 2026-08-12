Álava activa medidas extraordinarias de prevención ante el "riesgo muy alto" de incendios forestales

Álava Tiene Un Riesgo Muy Alto De Incendios Forestales - DFA

VITORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha aprobado una Orden Foral por la que ha activado, de forma inmediata, medidas excepcionales de prevención y protección frente a incendios forestales ante la previsión de "riesgo muy alto", emitida por Euskalmet.

La decisión se adopta de acuerdo con la información meteorológica disponible y con el marco legal de prevención de incendios forestales, que obliga a aplicar de forma inmediata limitaciones y prohibiciones cuando sea predecible un riesgo de incendio forestal de nivel muy alto o extremo.

Por todo ello, queda prohibido encender fuego en espacios abiertos y utilizar maquinaria que pueda generar chispas en montes y en una franja de 400 metros a su alrededor, entre las 14.00 horas de este miércoles y las 22.00 horas de mañana, 13 de agosto.

Entre las medidas establecidas, destacan la prohibición de encender fuego en cualquier espacio abierto, independientemente de su finalidad; así como la suspensión temporal de todas las autorizaciones de quema de rastrojos, restos de poda, restos selvícolas y pastos permanentes.

Se establece también la prohibición de utilizar maquinaria o equipos que puedan generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas en montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros a su alrededor.

Asimismo, se prohíbe encender fuego en áreas recreativas, zonas de acampada y áreas de descanso de la red viaria, además de introducir y utilizar material pirotécnico y arrojar colillas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio.

EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

La Diputación Foral de Álava ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la precaución durante este episodio de riesgo y colabore en el cumplimiento de las medidas preventivas.

La institución foral ha comunicado la orden a todas las entidades locales alavesas, servicios de emergencia, cuerpos policiales, guardería forestal, organizaciones agrarias y forestalistas, asociaciones de caza, entidades gestoras de espacios naturales y Federación Alavesa de Montaña, con el fin de garantizar la máxima difusión y facilitar el cumplimiento de las medidas.

Por último, ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ha apelado a "la prudencia", ya que "la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales, especialmente en jornadas de riesgo elevado".