Álava, territorio con menor probabilidad de nubes bajas que afecten a la visión del eclipse el miércoles

Gafas para observar eclipses - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Álava es el territorio con menor probabilidad de nubes bajas este próximo miércoles que afecten a la visión del eclipse. Por su parte, en Bizkaia se espera una baja-media probabilidad de nubes bajas y en Gipuzkoa una baja probabilidad de nubes bajas a la hora del fenómeno solar, según Euskalmet.

En un comunicado, la Agencia vasca de Meteorología ha indicado que a la hora que se producirá el eclipse el sol estará muy bajo en el horizonte, por lo que la nubosidad que podría afectar a la visualización del eclipse será la que se encuentra al oeste del punto de observación.

En Álava, se espera que el miércoles, al comienzo del día, se puedan formar nieblas o nubes bajas en algunos valles, pero no tardarán en disiparse y quedará ambiente soleado. Por la tarde-noche no se descarta que se forme alguna nube media o alta que, en principio, no impediría la visualización hacia al oeste en el momento del eclipse.

En torno a la hora del eclipse, se dará muy baja probabilidad de nubes bajas y baja probabilidad de nubes medias y altas, sin probabilidad de lluvia.

En Bizkaia, a primeras horas de la mañana del miércoles aparecerán intervalos de nubes bajas que se irán deshaciendo durante la mañana y en las horas centrales del día el ambiente será soleado y el cielo estará prácticamente despejado. En las horas centrales del día el viento se fijará del nordeste y a lo largo de la tarde irá girando a norte y por la tarde-noche a noroeste.

Este viento húmedo del noroeste podría favorecer la formación de nubes bajas al final del día, y lo más probable es que sea después del eclipse, a lo largo de la noche. Así, en torno a la hora del eclipse habrá baja-media probabilidad de nubes bajas, con 0% de probabilidad de lluvia.

En Gipuzkoa, el miércoles amanecerá con intervalos de nubes bajas, pero irán desapareciendo durante la mañana hasta quedar el cielo prácticamente despejado. En torno al mediodía el viento se fijará del nordeste, a lo largo de la tarde irá girando a norte y después a noroeste.

Debido al viento del noroeste, se podrían formar intervalos de nubes bajas, aunque lo más probable es que aparezcan durante la noche, después del eclipse. De esta forma, en torno a la hora del eclipse se espera baja probabilidad de nubes bajas, con 0% de probabilidad de lluvia.