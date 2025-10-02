Álava y Vitoria-Gasteiz presentan su oferta turística en Alemania para continuar creciendo en el mercado europeo

González y Nanclares han presentado Álava y Vitoria-Gasteiz como destino en un encuentro con agentes del sector turístico en Hamburgo - DFA

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han presentado la oferta turística del Territorio y su capital a agencias de viaje, touroperadores y prensa especializada de Alemania, en un acto celebrado en Hamburgo con el objetivo de atraer viajeros alemanes y crecer en un mercado estratégico por población, tipología de turista y capacidad económica.

Esta iniciativa, que se completará con la organización de un viaje para que medios de comunicación y agencias germanas conozcan los principales atractivos y recursos turísticos de Álava, da continuidad a las presentaciones llevadas a cabo estos últimos años en mercados europeos como Francia, Italia, Bélgica y Portugal para fortalecer el peso del turismo extranjero y consolidar Álava como destino.

La primera teniente diputado general y diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, y la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, han presentado Álava y Vitoria-Gasteiz como destino a una docena de agencias de viaje y periodistas especializados en la ciudad de Hamburgo, según han informado la Diputación y el Ayuntamiento en un comunicado.

Posteriormente, ambas representantes institucionales han compartido con profesionales y prensa un cóctel con presencia de txakoli de Airaldea y vinos de Rioja Alavesa.

González ha explicado que "estamos convencidos de que tenemos margen para crecer en el mercado alemán porque nuestra oferta responde a la perfección a un tipo de viajero que demanda naturaleza, enogastronomía y, sobre todo, autenticidad en un destino".

Por su parte, Nanclares ha destacado que "nos interesa el mercado alemán, ya que responde a nuestras expectativas de visitante que valora la calidad del destino." Asimismo, ha subrayado la singularidad de Vitoria-Gasteiz y su entorno con la Almendra Medieval y el Anillo Verde como dos de los principales atractivos de la capital alavesa.