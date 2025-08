El alcalde de San Sebastián pide al Gobierno central agilizar trámites de asilo de los malienses que esperan en Amara

Dice que, aunque pudiera habilitar alguna infraestructura como el Atano, desconocen "cuál es el horizonte temporal de esta situación"

SAN SEBASTIÁN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha instado este martes al Gobierno central a "agilizar" los trámites de asilo de las decenas de personas procedentes de Mali que esperan en las calles del barrio de Amara.

En respuesta a los periodistas en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Goia ha señalado que esta es "una cuestión de competencias", pero también "de posibilidades".

"Lo primero que hay que decir es que estas personas de origen maliense han sido expulsadas de otros países europeos y la oficina para realizar sus trámites se hallan en San Sebastián, y que ese hecho justifique que la responsabilidad sobre su situación recaiga o tenga que recaer sobre el Ayuntamiento de San Sebastián, es una consideración excesiva", ha opinado el alcalde donostiarra. "Primero porque es imposible", ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que suscribe las palabras del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, sobre que el hecho de que "un Ayuntamiento pretenda dar solución a un problema global es como intentar abarcar el océano con un dedal". "Es imposible", ha insistido.

El regidor de la capital guipuzcooana ha indicado que, "otra cosa es que humanitariamente este Ayuntamiento sea sensible", que "por supuesto" que lo es. "Nosotros desde luego, desde el principio, hemos tenido muy claro que todo lo que esté en nuestra mano para ayudar, pero lo tenemos que hacer, pero en colaboración con otras instituciones", ha señalado.

Así, el alcalde donostiarra ha subrayado que "la primera responsabilidad es del Gobierno de España, que es quien tiene la obligación de hacer los trámites que están esperando", porque "por eso están ahí, para hacer unos trámites". "Esto se lo hemos manifestado a la delegada del Gobierno en repetidas ocasiones", ha asegurado.

En este sentido, ha urgido a "empezar por ahí", por "agilizar" los trámites de asilo desde el Ejecutivo central. "A partir de ahí, si hay que habilitar recursos para dar una respuesta a la situación puntual que se está viviendo, nosotros estamos dispuestos a colaborar", ha señalado, para, a continuación, apuntar que ya lo están haciendo "con algunos recursos que hemos puesto a su disposición".

También ha solicitado ayuda a otras instituciones, para "dar una respuesta a esta situación", porque, además, "nadie sabemos ni cuánto, ni cuándo va a cambiar".

SIN HORIZONTE TEMPORAL

Al respecto, ha apuntado que el Consistorio podría, por ejemplo, "habilitar el frontón Atano III", algo que, ha aseverado, ahora mismo "no es posible porque está en uso". Según ha indicado, aunque lo fuera "no sabemos cuál es el horizonte temporal de esta situación", porque "no es una situación que está en nuestras manos".

Goia ha insistido en que "el primer paso y la primera respuesta es la de quien tiene que darla, que es quien hace los trámites" y que "debe hacerlos a un ritmo superior al que dos hace", porque "las personas que están en Amara no son las mismas, van rotando". "No, es que hay una situación de personas que llevan tres meses, eso no es verdad", sino que "salen y entran, salen y entran", ha explicado.

Finalmente, ha incidido en que "otras instituciones y CEAR, que es el responsable de hacer todos esos trámites, han habilitado algunos recursos y el número de personas que hay en este momento no es el que había hace un mes, pero no es suficiente".

"Nosotros seguimos trabajando y en lo que esté en nuestra mano vamos a ayudar para dar una respuesta a esta situación, pero sin que hagamos irresponsable a quien de verdad tiene la responsabilidad de dar una respuesta a esta situación", ha finalizado.