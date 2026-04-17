La alcaldesa de Durango encabeza de nuevo la candidatura jeltzale tras el respaldo de la afiliación por mayoría absoluta

La alcaldesa de Durango y candidata a la reelección, Mireia Elkoroiribe. - PNV DE BIZKAIA

BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actual alcaldesa de la localidad vizcaína de Durango, Mireia Elkoroiribe, volverá a encabezar la candidatura jeltzale para las elecciones municipales de 2027, tras el respaldo de la afiliación por mayoría absoluta y con el objetivo de continuar impulsando los proyectos que ya están en marcha durante esta legislatura.

Según ha informado el PNV en un comunicado, los jeltzales de Durango ha reelegido a la actual regidora por mayoría absoluta como candidata a la alcaldía para las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año.

La formación jeltzale ha asegurado que, "con una sólida trayectoria tanto en el ámbito público como privado", Elkoroiribe ha demostrado un "compromiso y liderazgo excepcionales" en su labor al frente del municipio.

A sus 50 años, cuenta con una "destacada carrera profesional" que incluye su actual rol como alcaldesa, su presidencia de la Mancomunidad de Durangaldea, y su experiencia en el Gobierno Vasco, donde fue directora de Transportes, asesora de Relaciones Externas en el departamento de Educación, cultura y política lingüística y directora de Gabinete del Consejero de Salud. Además, ha trabajado en el sector privado como fundadora de la empresa Dilusiones y gerente del bar Montevideo.

Mireia Elkoroiribe es graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por la London Metropolitan University, cuenta con un máster en Comunicación Interna por la Universidad Politécnica de Madrid y está diplomada en Turismo por la Universidad de Deusto. Asimismo, habla euskera, castellano, inglés y francés.

Elkoroiribe ha destacado que se presenta para "continuar impulsando" los proyectos que ya están en marcha durante esta legislatura, como la recuperación de los terrenos del Ferrocarril, el Centro de Salud de Alta Resolución, Tabira Kirolgunea, la rehabilitación integral del Mercado, un nuevo Centro de Mayores en Saibi o el Plan de Vivienda, proyectos fundamentales para el desarrollo y bienestar de Durango.

En este sentido, la candidata ha incidido en que necesitan tiempo para avanzar con todos estos proyectos que transformarán el municipio en "un referente en la comarca".

Elkoroiribe ha aceptado "con ilusión" su tercera candidatura para liderar EAJ-PNV en Durango, "convencida de que aún queda mucho trabajo por hacer y con la firme intención de seguir mejorando la calidad de vida de las y los durangueses, desde el compromiso, ilusión, confianza y cercanía".