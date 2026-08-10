La alcaldesa de Vitoria califica de "desbordantes" las fiestas, con 60.000 asistentes a la Bajada del Celedón

Archivo - El celedon Iñaki Kerejazu tras su bajada en paraguas durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha calificado las fiestas de la Blanca de "desbordantes y muy participativas", y ha destacado que "ha primado la convivencia y el respeto, sin incidentes destacados", por lo que, a su juicio, han sido "las mejores fiestas vividas en los últimos años".

Etxebarria ha comparecido en rueda de prensa junto a la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, para hacer un balance de las recién concluidas fiestas de la capital alavesa, en las que, un año más la Bajada de Celedón ha sido el acto con mayor número de asistentes, con 60.000 personas abarrotando la plaza de la Virgen Blanca y sus aledaños. Además, un total de 50.500 personas en los directos de la plaza de Los Fueros.

Como puntos negativos, la alcaldesa ha explicado que se han producido cuatro agresiones sexuales frente a los ocho denunciadas el pasado año, así como "excepciones", como el "incivismo" que obligó el día 5 a suspender el acto del toro de fuego y "la impunidad" con la que algunos "tiran vasos y botellas, ensuciando las calles y parques" de la ciudad. "Ya podemos poner a 200 personas limpiando calles, pero, si no se respeta el espacio público, la ciudad no estará limpia", ha señalado.

También ha querido "condenar" los incidentes que ocasionó un grupo de personas que lanzó vasos, botellas y sillas a agentes de la Ertzaintza durante una operación policial en la que detuvieron a dos personas por desobediencia y atentado a la autoridad. "Cualquier agresión es intolerable y más hacia personas que velan por nuestra propia seguridad. Condenamos y rechazamos cualquier tipo de violencia hacia nuestros agentes", ha manifestado.

Precisamente en materia de seguridad, Maider Etxebarria ha destacado que el dispositivo conjunto entre Ertzaintza y Policía Local "ha funcionado" con un total de 325 denuncias, "mismos niveles que el año pasado", con cuatro más, 46 detenciones y 53 personas investigadas, además de resaltar el descenso del 2% en los hurtos y del 18% en los robos con violencia, así como la reducción en el número de móviles robados (147) y carteras (57).

Respecto a la limpieza, que ha ocasionado un año más quejas de los vecinos, ha especificado que en la Bajada de Celedón se recogieron un total de 3.900 kilos de residuos, 200 kilos más que el año pasado por camisetas abandonadas, empapadas en el suelo de la Virgen Blanca. Asimismo, ha anunciado que esta semana el Ayuntamiento iniciará una campaña de limpieza intensiva en la zona centro para "recuperar la normalidad".

60.000 PERSONAS EN LA BAJADA DEL CELEDÓN

Respecto a las cifras de afluencia, un año más la Bajada de Celedón ha sido el acto con mayor número de asistentes, con 60.000 personas. La concejala de Cultura ha destacado que la Subida de Celedón cuenta cada año con "mayor público" para alcanzar a las 40.000 personas; el mismo número de personas que acudieron durante los seis días de fiestas al espacio infantil de Arriaga, mientras que 20.000 personas asistieron a la Bajada de Edurne y Celedón Txiki.

Los conciertos vuelven a ser los espacios más multitudinarios con un total de 50.500 personas en los directos de la plaza de Los Fueros, siendo el grupo Celtas Cortos quien más personas ha congregado con más de 11.000 asistentes, seguido de Soziedad Alcoholika con 10.500.

El espacio de las orquestas de la plaza Nueva ha congregado a un total de 45.000 personas durante los días festivos, la plaza del Matxete a cerca de 13.000, el 'Rincón del Humor a más de 20.000, los fuegos artificiales de Mendizabala a unas 8.000 personas cada noche y la plaza Santa María a 10.000 asistentes en total.

Díaz de Corcuera ha destacado también que los recorridos que han realizado diariamente la Comparsa de Gigantes y Cabezudos son de los que "más gente congregan", así como que las funciones de teatro en doble sesión han tenido un 100% de ocupación y que las vaquillas han experimentado un "notable incremento diario", con más de 15.000 personas en el Iradier Arena.

Asimismo, ha resaltado la incorporación de propuestas locales en cada uno de los espacios festivos, así como el incremento en el número de actos culturales en euskera, el plan de accesibilidad desplegado en todos los actos y el refuerzo del sonido y la iluminación en todos los espectáculos.

También ha valorado los eventos de prefiestas, para subrayar el concierto de txistularis en la plaza Nueva, el pregón de mano del cantante de ETS, Iñigo Etxezarreta y el concierto especial de Iñaki Palacios con actuaciones sorpresas, que congregó a 6.000 asistentes.

La concejala de Cultura ha indicado que la huelga del personal técnico de espectáculos del pasado 5 de agosto "solo" ocasionó la suspensión del concierto de La Txama en la plaza del Matxete y la función de la obra de teatro 'La pasión infinita'.

Una de las novedades de este año ha sido el paseíllo único de las cuadrillas de blusas y neskas que, a juicio de la alcaldesa, se "ha hecho un poco largo". Tras señalar que el nuevo modelo se "consensuó y acordó" con las cuadrillas, ha explicado que se llevará a cabo una "reflexión y análisis para ver qué se puede mejorar" de cara al año que viene.

Respecto al servicio público de autobuses, más de 270.000 personas han utilizado TUVISA para moverse durante las fiestas de La Blanca. En términos generales, los usos han subido más de un 2% respecto a 2025. Los servicios nocturnos registraron un incremento de casi un 2% con más de 34.000 usos y el día en que se registraron más viajes fue el 4 con casi 60.000.

Por su parte, el Servicio Municipal de Salud ha realizado inspecciones higiénico-sanitarias en más de un centenar de establecimientos hosteleros: bares y restaurantes (75), recinto ferial (18 instalaciones), txosnas (10) y también ha llevado a cabo visitas de control al Zoco Árabe, sin que en ninguno de los casos se hayan detectado deficiencias destacadas.

"Las calles son el mejor termómetro y nos dicen que estas han sido una de las mejores fiestas de los últimos años. Casi podemos decir que han salido redondas. Han sido excepcionales", ha subrayado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

En la rueda de prensa, la alcaldesa y la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, han realizado el balance de las recién finalizadas fiestas de Vitoria-Gasteiz,