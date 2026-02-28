Amaral llega este sábado a San Sebastián en la recta final de su gira 'Dolce Vita Tour'

Archivo - Eva Amaral y Juan Aguirre, del dúo Amaral en Starlite Occident a 08 de agosto de 2025 - ORGANIZACIÓN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Amaral llegará este sábado a San Sebastián, donde ofrecerá un concierto en Illunbe en la recta final de su gira 'Dolce Vita Tour', en la que el dúo zaragozano presenta sus canciones más recientes y revisita algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Desde la promotora Get In han destacado que la de este sábado será "una noche de lo más especial" para el público donostiarra, con "una puesta en escena cuidada y la intensidad emocional que caracteriza a la banda".

La actuación supone el regreso de Amaral a los escenarios de la capital guipuzcoana, ya que la banda tenía previsto actuar en diciembre en el mismo recinto pero tuvo que cancelar el concierto por una lesión muscular que padecía el donostiarra Juan Aguirre.