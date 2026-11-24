Archivo - Euskalmet califica febrero como muy húmedo y muy cálido - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi ambiente con tintes invernales. Los chaparrones serán generalizados, siendo más frecuentes e intensos en la zona cantábrica, donde pueden venir acompañados de tormenta.

Arreciarán los vientos del oeste y noroeste, sobre todo en la zona costera, con rachas muy fuertes. Las temperaturas serán más bajas, con máximas incluso por debajo de los 10 °C en valles del interior. La cota de nieve se situará por debajo de los 1.500 metros.