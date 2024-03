Andueza aboga por un pacto estatutario entre diferentes que haga "más iguales" y no esté al servicio del independentismo

Critica "el desbarajuste" en Sanidad o Seguridad del PNV y no ve a la IA dirigiendo "la educación de nuestros hijos y la seguridad de las calles"



El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha abogado por un pacto estatutario "entre diferentes" que haga a los vascos "más iguales", que "se centre en la ciudadanía y no en la soberanía" y que, por tanto, "esté al servicio de las personas y no del independentismo".

En su intervención ante el comité nacional del partido celebrado en Bilbao de carácter extraordinario para aprobar el programa electoral para las elecciones del 21 de abril, Andueza se ha referido a la pretensión del PNV y EH Bildu de "resucitar el sueño independentista" en Euskadi con ese "nuevo estatus del que tanto hablan" durante esta precampaña, en la que ambas formaciones nacionalistas rivalizan por el liderazgo en el Gobierno Vasco.

"Es la hora del PSE-EE", ha asegurado, para subrayar "el desbarajuste" existente en Sanidad o en Seguridad, departamentos gestionados por el PNV. Tampoco se imagina, según ha destacado, a la izquierda abertzale "haciéndose cargo de la educación de nuestros hijos o de la seguridad en nuestras calles".

"Somos los únicos que hablamos de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, mientras otros compiten por ver quién es más independentista o por ver quién tiene la culpa de que no concurran juntos a las elecciones", ha censurado el líder de los socialistas vascos.

Tal como ha asegurado, el programa del PSE-EE está "pensado para ganar", y ellos no se van "por las ramas ni engañan a la gente con quimeras". "Los otros que lo hagan si quieren. Es su juego, vacío de contenidos. ¿O conocéis alguna propuesta de EH Bildu, del PNV, más allá resucitar el sueño independentista que no lleva a este pueblo a ninguna parte, que solo puede degradar la convivencia y crear una sociedad con vascos de primera y de segunda?", ha preguntado.

Eneko Andueza ha afirmado que su proyecto "no es excluyente, sino para todos y todas; es vertebrador, progresista, tiene absoluta perspectiva social y una clara vocación transformadora". A su juicio, el suyo es un proyecto "creíble, de futuro", respaldado por "la buena gestión del presente". "Los socialistas sabemos gobernar y gobernamos bien", ha aseverado. También ha defendido que hacen "política con mayúsculas" y son "la apuesta segura para la ciudadanía".

ECHAR LA VISTA ATRÁS

El secretario general del PSE-EE ha apelado a "echar un poquito la vista atrás y pensar en una Euskadi monocolor, en una Euskadi nacionalista". En este sentido, ha advertido que, sin los planteamientos socialistas, la reciente Ley vasca de Cambio Climático no tendría contenido, y la nueva Ley de Educación estaría "al servicio puro y duro del adoctrinamiento".

"Tampoco hubiéramos tenido descuentos en los transportes sin nuestro empecinamiento. Y ya hemos visto el desbarajuste en Sanidad o Seguridad. No, el camino no es el que ofrece el nacionalismo del PNV. Y no imagino a la izquierda abertzale haciéndose cargo de la educación de nuestros hijos, de la seguridad de nuestras calles, de la vivienda, de la sanidad, etc", ha apuntado.

Andueza ha puesto como ejemplo "la nefasta gestión" de EH Bildu cuando estuvo en el Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa "hace unos años", que, en su opinión, es "suficiente referencia".

Por ello, ha asegurado que "solo hay una solución, una verdadera alternativa". "Ha llegado la hora de cambiar el guion de Euskadi, es nuestra hora, la hora del PSE-EE. Estamos cargados de razones para pensarlo, razones que llenan nuestro programa, en el que situamos a las personas en el centro de todas las políticas", ha manifestado.

MÁXIMO RENDIMIENTO DEL ESTATUTO

El candidato socialista a lehendakarari ha apostado por "sacar el máximo rendimiento" al Estatuto de Gernika como "la mejor manera de defenderlo". También ha abogado por mirar al futuro del autogobierno "desde una reforma que se centre en la ciudadanía y no en la soberanía" y que "blinde estatutariamente todos los derechos y avances conquistados para garantizar un futuro de pluralidad, diversidad, respeto al diferente y una convivencia sólida que garantice una Euskadi en paz y en libertad".

Para Eneko Andueza, un nuevo Estatuto debe "ensanchar derechos" y adaptarse "a la nueva realidad social y al futuro que está por venir", y tiene que hacer de las instituciones "una herramienta ágil al servicio de las personas, no al servicio del independentismo", lejos de ese "nuevo estatus del que tanto hablan PNV y EH Bildu".

"En ese camino que no nos esperen. Euskadi no está para perder el tiempo en aventuras que sólo nos llevan al fracaso. Euskadi merece mucho más que una utopía hacia la nada; merece un pacto entre diferentes, que nos haga más iguales", ha remarcado.

El aspirante a la Lehendakaritza ha subrayado que el PSE-EE es "la izquierda útil, la que sabe gestionar, la que gobierna para todos y para todas, la que garantiza la estabilidad y las políticas que permiten progresar".

"Somos la apuesta segura que va a hacer posible que Euskadi tenga un horizonte de esperanza y de ilusión. Nosotros somos los que vamos a decidir qué futuro va a tener Euskadi. Lo mejor está por venir, porque vendrá de nuestra mano", ha expresado con convicción.

PROPUESTAS

Andueza ha citado, entre otros de sus objetivos, el "principio irrenunciable" de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. "Vamos a devolver Emakunde a Lehendakaritza, para que esté en el centro de todas las decisiones", ha apuntado.

También ha recordado su apuesta por crear Gizakidetza, "un modelo de cuidados, universal, gratuito y de calidad a la medida de cada persona que lo necesite". Además, ha señalado que Osakidetza contará, "de manera inmediata, con 2.000 nuevos profesionales sanitarios, que ahora ni existen ni están cubiertos por personal temporal".

Asimismo, ha reiterado que, en políticas de juventud, implementarán un transporte público gratuito para los menores de 26 años, y la mitad de las viviendas de alquiler protegido que cree el Gobierno Vasco estarán destinadas a las personas de menos de 35 años.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, ha insistido en su pretensión de implicar a las entidades financieras vascas "en la financiación y priorización de proyectos que contribuyan a la descarbonización y a la instalación de proyectos de generación de energía renovable".

"Nuestro programa es el verdadero hecho diferencial respecto al resto de formaciones políticas en estas elecciones", ha resaltado, para apuntar que se trata de "una herramienta progresista para transformar Euskadi, pensado para cambiar el guion de este país".