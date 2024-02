Andueza cree que las críticas de PNV a la Ley de Vivienda responden a la competición con Bildu por ser "más abertzale"

El candidato a lehendakari propone incrementar el porcentaje de vivienda pública reservada para los jóvenes del 40% al 50%



VITORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido este miércoles la Ley estatal de Vivienda que ofrece "un paraguas jurídico" para poner en marcha más políticas en Euskadi, y cree que las críticas del PNV "atienden a la competición encarnizada que tienen con EH Bildu por intentar demostrar quién es más abertzale".

En la presentación de la sede electoral del PSE en Vitoria-Gasteiz, Andueza ha recordado que este pasado martes se publicó el decreto a que disolvía el Parlamento Vasco y se convocan las elecciones para el próximo 21 de abril, "y los socialistas no hemos querido perder ni un sólo minuto".

En su intervención ha citado el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para incrementar en un 28% el parque público de vivienda del Gobierno Vasco y ha destacado que los jóvenes van a contar con una reserva del 40% de esas viviendas destinadas al alquiler para menores de 35 años.

"Eso es posible gracias a que tenemos una alcaldesa socialista en Vitoria y a que tenemos un consejero socialista que lidera las políticas de Vivienda en el Gobierno vasco. Un 40%, que desde luego a nosotros nos parece una buena cantidad, pero que entendemos que debemos de incrementar", ha añadido.

En este sentido, ha anunciado que si es el próximo lehendakari, incrementará el porcentaje de vivienda pública reservada para los jóvenes, pasando del 40% al 50%. "La mitad de la vivienda pública que se saque al mercado en el alquiler por parte del Gobierno vasco estará destinada a los jóvenes", ha insistido antes de abogar por que "miles de jóvenes en Euskadi puedan tener un acceso temprano a la emancipación y a la vivienda".

Tras afirmar que esta propuesta se puede impulsar gracias a la Ley vasca de Vivienda y a la Ley estatal de Vivienda impulsadas por el Partido socialista, ha dicho "no entiende que algunos partidos estén intentando poner palos en las ruedas a una ley que contribuye a adoptar de un marco jurídico, un paraguas jurídico, que nos permite a Euskadi poner en marcha más políticas" de vivienda.

"Entendemos que algunos están inmersos en una pelea por ver quién es más nacionalista, quién es más independentista, por ver quién es independentista con los pies en el suelo, independentista de altos vuelos, pero eso desde luego no contribuye a que sigamos avanzando en políticas tan relevantes para la ciudadanía como son las políticas de vivienda", ha advertido.

Preguntado por las declaraciones realizadas este pasado martes por la responsable del Área de Ordenación del Territorio, Transporte y Desarrollo Sostenible del EBB del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, en las que aseguraba que la Ley estatal de Vivienda "se mete hasta la cocina" de las competencias vascas.

"COMPETICIÓN ENCARNIZADA"

Eneko Andueza cree que estas declaraciones "atienden a la competición encarnizada que tiene el PNV con EH Bildu por intentar demostrar quién es más abertzale". "El PSE no va a estar nunca en esa pelea. A nosotros ahí no se nos ha perdido nada, y mientras algunos están perdiendo el tiempo en su pelea particular, el Partido Socialista está día a día poniendo sobre la mesa proyectos, propuestas, nuestro proyecto de país, nuestro proyecto para Euskadi, ese cambio de guión que queremos poner en marcha a partir del 21", ha asegurado.

Para el candidato socialista, la ley estatal es "un marco jurídico, un paraguas jurídico que va a permitir en Euskadi poner en marcha políticas, adoptar decisiones que contribuyen a que los precios, por ejemplo, en las viviendas de alquiler, sean más asequibles y que, por tanto, tengamos unas políticas de vivienda que son muchísimo más racionales que las que, por ejemplo, proponía el propio PNV, que no cree en las políticas de vivienda, a tenor de que votaron en contra de la Ley Vasca de Vivienda".

En este sentido, ha afirmado que el PNV y su candidato Imanol Pradales "saca el pecho de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco". "Me parece muy bien que el candidato del PNV ponga en valor las políticas que impulsamos los socialistas en el Gobierno Vasco pero tenemos que recordar que si eso es posible, es gracias a una ley de vivienda que impulsamos los socialistas vascos en el Parlamento y es gracias al trabajo que hacemos los socialistas en el Gobierno vasco", ha insistido.

Además, ha señalado que "desgraciadamente" el PSE no puede "hacer lo mismo con la gestión que realiza el PNV en otros departamentos" y ha subrayado que "para que las políticas sean efectivas te las tienes que creer".

"En las últimas fechas he escuchado al candidato del PNV poner en valor las políticas en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de turismo. No le he escuchado hablar ni de sanidad, ni de educación, ni de seguridad. A mí me encantaría poder ensalzar esa labor de los jeltzales en el Gobierno vasco; no lo puedo hacer, por desgracia. Sin embargo, me siento muy orgulloso de que otros candidatos pongan en valor la extraordinaria labor que estamos haciendo los socialistas en el gobierno".

Por ello, ha defendido que "es muy importante que el PSE tenga cada vez más fuerza y más influencia". "Estamos convencidos de que a partir del 21 de abril, el partido socialista va a ser imprescindible para que Euskadi siga contando con políticas efectivas", ha afirmado.

ACTUAR CON CONTUNDENCIA

Preguntado sobre si considera que la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia, en el que está implicado Koldo García Izagirre, exasesor de Jose Luis Ábalos, podría afectar a la campaña del PSE, Andueza ha defendido que el PSOE "ha hecho lo que tenía que hacer: actuar con contundencia y sin ningún tipo de miramientos".

"Creo que el PSOE ha dado un ejemplo de cómo se debe reaccionar ante un caso de corrupción y ha hecho lo que tenía que hacer. Y aquí sólo cabe la comparación. Va a poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados; el ministro de Transportes ha abierto una investigación en Puertos para esclarecer lo que ha ocurrido; y el PSOE ha solicitado el acta y ha expulsado del Grupo Parlamentario Socialista a quien entiende que tiene responsabilidad política en esta cuestión", ha enumerado.

Por ello, ha insistido en que los socialistas "actúan, expulsan a quien tiene responsabilidad política", mientras que "hay otros partidos que expulsan a quien denuncia la corrupción, como ocurrió en el PP con su expresidente Pablo Casado". "Nosotros ni rompemos ordenadores, ni boicoteamos comisiones de investigación, ni expulsamos a quien denuncia un caso de corrupción en nuestro partido", ha reiterado.

Asimismo, ha afirmado que "quien tiene que actuar en estos momentos es la Justicia" y ha recordado que el PSOE ha solicitado "que la Justicia actúe, que la Justicia hable y que se llegue hasta el final, caiga quien caiga".

Finalmente, ha sido preguntado sobre las negociaciones entre el Gobierno central y el vasco sobre la cesión de competencias de inmigración, y ha señalado que "se está trabajando intensamente en la comisión mixta entre ambos gobiernos". "Yo espero y deseo que en las próximas fechas podamos tener buenas noticias, como hemos tenido con las otras dos transferencias. Espero y así lo deseo, porque es voluntad política de ambos gobiernos y ambos partidos, y estoy convencido que así será", ha concluido.

La cabeza de lista del PSE-EE por Álava, Aroa Jilete, también ha participado en este acto de apertura de la oficina electoral y tras subrayar la importancia del voto, ha destacado que los socialistas se presentan a estas elecciones para "dar respuesta, atender a los problemas y las necesidades reales que tiene la gente".