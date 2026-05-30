Andueza pide que "el que pueda dar un paso al frente, que lo dé", en defensa de "las políticas de izquierdas"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, con la viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez, en el acto conmemorativo del 80 aniversario del nacimiento del dirigente socialista asesinado por ETA, en Vitoria-Gasteiz - PSE-EE

VITORIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido que "el que pueda dar un paso al frente, que lo dé" en defensa de las políticas de izquierdas que favorezcan a "toda la ciudadanía". Además, ha asegurado que ni los nacionalistas "de uno u otro signo", ni la derecha y la ultraderecha, impedirán a su partido defender "las señas de identidad" de los socialistas, "la libertad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el diálogo", los mismos principios por los que luchó Fernando Buesa, asesinado en 2020 por ETA, junto a su escolta Jorge Díez.

En el acto de homenaje organizado por el PSE-EE de Álava con motivo del 80 aniversario del nacimiento de Buesa, el que fuera líder de los socialistas alaveses y consejero del Gobierno Vasco, Andueza ha destacado que sus ideales continúan plenamente vigentes.

"Su voluntad y determinación no nos la van a quitar los nacionalistas de uno u otro signo. Esa fuerza no nos la van a quitar la derecha y la ultraderecha por mucho que trabajen hombro con hombro", ha afirmado.

El líder del PSE-EE ha recordado que esa ha sido la actitud de los socialistas a lo largo de su historia y "así seguirá siendo". "El que pueda dar un paso al frente, que lo dé, para defender las políticas de izquierda, para defender la política en favor de la ciudadanía", ha emplazado.

Según ha precisado, el PSE-EE seguirá "defendiendo a los que más lo necesitan". "Lo haremos siempre con la cabeza alta, con humildad y con el orgullo socialista por delante, porque nunca nos hemos quedado atrás cuando ha tocado trabajar por construir este país", ha aseverado.

Eneko Andueza ha manifestado que los socialistas tienen "unas señas de identidad muy marcadas", que son su ADN y las que les guían en su trabajo. "Son esas políticas que buscan conectar con nuestros principios: la libertad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el diálogo", ha añadido.

En el acto conmemorativo del 80º aniversario del nacimiento de Fernando Buesa, Andueza ha alabado el perfil de este "socialista inolvidable". "Era un líder que predicaba con el ejemplo y una persona comprometida con su tierra y con la ciudadanía. Nada le echó para atrás y no consiguieron doblegar su verbo, pese a que el terrorismo fue una sombra que vivió junto a él durante toda su vida", ha remarcado.

Aunque "Fernando no pudo poner en marcha todo aquello con lo que soñaba en una Euskadi en paz" porque "tuvo que vivir y desarrollar toda su carrera política bajo el terror de ETA", ha señalado que "jamás cedió ni un milímetro". "Exigió sin descanso el fin de la violencia y el terrorismo e hizo frente al independentismo, bajando al suelo, a la realidad, sus ensoñaciones soberanistas con una lógica aplastante", ha manifestado.

Eneko Andueza ha recordado que "el fanatismo terrorista impidió a Fernando" poder ver a Patxi López, actual portavoz del PSOE en el Congreso, "levantando la makila de lehendakari, ni el anhelado fin de ETA".

EL LEGADO DE BUESA

"Lo que no pudo impedir ETA es que sus ideas y su legado se perpetuaran. Hoy Fernando vive en todos y cada uno de nosotros y nosotras, socialistas. Y en estos tiempos convulsos en los que vivimos, necesitamos más que nunca hacer uso de la claridad y la profundidad de las ideas que nos legó. Sigamos trabajando como él lo hubiera hecho para conseguir la Euskadi que todos queremos", ha animado.

Andueza ha querido rememorar algunas de las frases del dirigente socialista alavés asesinado que le "conectan" con la realidad de hoy: "Los derechos y libertades públicas están muy por encima de cualquier otra consideración. No hay derecho nacional que supere al derecho ciudadano" o "el conflicto vasco de verdad es la violencia. Las víctimas deben ser nuestra principal preocupación. La paz no será real ni completa si se construye sobre el olvido".

También ha puesto énfasis en su preocupación "continua por los débiles, los necesitados"; en su reivindicación de "una Euskadi plural, de la convivencia y de la tolerancia", y en su reclamación de diálogo y entendimiento, con citas como: "hay una demanda clara de la ciudadanía para que los partidos nos entendamos. La mayoría cree positivo que se gobierne desde el acuerdo para resolver los problemas del país".

FRENTE A LOS "DISCURSOS DE ODIO"

El encuentro del PSE ha estado marcado por la reivindicación por los socialistas de "los valores de convivencia, pluralismo y libertad que acompañaron toda la trayectoria política y personal" de Buesa.

La cita ha reunido en la plaza de la Memoria de Vitoria-Gasteiz a militantes, simpatizantes, representantes institucionales, familiares y ciudadanía, que han querido recordar la figura de quien fuera una de las voces más sobresalientes del socialismo vasco y "de la defensa de la democracia frente al terrorismo".

Bajo el título "El valor de la palabra: un legado socialista", el homenaje se ha articulado a través de una lectura pública encadenada de textos y fragmentos de discursos de Fernando Buesa, leídos por diferentes militantes, cargos públicos y personas vinculadas al socialismo alavés.

El acto ha estado acompañado además por un trío de cuerda y por la proyección de un fragmento audiovisual con una intervención política de Fernando Buesa.

Por su parte, durante su discurso, el secretario general del PSE de Álava, Javier Hurtado, ha puesto en valor la figura de Buesa como "un referente de la buena política, la del servicio a la comunidad, la que defiende la convivencia y la que entiende que el adversario político nunca puede convertirse en enemigo".

El secretario General del PSE-EE de Álava ha destacado además la vigencia de su pensamiento en un contexto donde "crecen los discursos de odio, la polarización y quienes quieren convertir la política en una trinchera permanente".

Hurtado ha indicado que Fernando Buesa "representó una Euskadi plural, abierta y democrática donde nadie tuviera que renunciar a pensar diferente", y ha defendido la importancia de trasladar ese legado a las nuevas generaciones. "La memoria democrática no es vivir anclados en el pasado, es recordar de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir", ha apuntado.

Con las lecturas de fragmentos de intervenciones de Buesa, el PSE-EE ha querido recuperar parte del "pensamiento político y humanista" del dirigente alavés asesinado, así como reivindicar una forma de entender la política basada "en la palabra, el respeto y la convivencia".

Desde el PSE-EE de Álava se ha querido trasladar, con esta conmemoración, que la figura de Fernando Buesa sigue formando parte esencial de la memoria democrática de Euskadi y continúa siendo una referencia ética y política para quienes defienden una sociedad plural, abierta y libre".

Tal como ha resaltado, Buesa "entendía que la democracia consiste precisamente en convivir con quien piensa diferente, que la política no puede construirse desde el sectarismo", y rechazó que se pueda "matar por una idea".

"Frente a quienes creen que la discrepancia convierte al otro en enemigo, defendió siempre el pluralismo, el respeto y la convivencia. Y eso no era sencillo en la Euskadi que le tocó vivir. No era sencillo defender la libertad cuando había quien pretendía imponer el silencio mediante el miedo y la violencia. No era sencillo tender la mano cuando otros levantaban muros. No era sencillo defender que en Euskadi cabíamos todos, pero Fernando Buesa lo hizo", ha enfatizado.

Hurtado ha defendido que él comprendió que, "si hay algo que define a la sociedad vasca, y especialmente a la alavesa y vitoriana, es su pluralidad". "Vivimos en una ciudad donde a cuatro partidos políticos nos separan apenas a tres puntos de diferencia en las elecciones municipales. Esa es nuestra realidad, es nuestra ciudad", ha precisado.