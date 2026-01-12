Andueza (PSE) dice que faltan "detalles" para las transferencias y cree que la Comisión Mixta del viernes "va a ir bien"

Archivo - El secretario del PSE-EE, Eneko Andueza - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que se ha avanzado "mucho" en materias "importantes" de traspaso a Euskadi, como en las prestaciones de desempleo, aunque faltan "pequeños detalles" para cerrar las cinco transferencias que negocian los Gobiernos central y vasco y que se pretenden firmar el próximo viernes en la Comisión Mixta. Por ello, se ha mostrado convencido de que este encuentro "va a ir bien". "Estamos muy tranquilos", ha asegurado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que las declaraciones de la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, al advertir de que se abrirá "un nuevo escenario" si no se completan estos traspasos, forman parte de "una habitual escenificación".

Andueza ha realizado estas declaraciones en Euskadi Irratia, recogidas por Europa Press, antes de conocer la advertencia de este lunes por la mañana del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que ha asegurado que, si para el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarán "cruzados de brazos", aunque no ha querido avanzar cuál será su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha asegurado Esteban.

El líder de los socialistas vascos ha explicado que se ha trabajado "mucho durante las últimas semanas" en las cinco transferencias que se encuentran sobre la mesa --prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo--.

"Incluso en Navidad hemos trabajado sin pausa para hacer posibles las transferencias y para que tanto la próxima reunión bilateral, presidida entre el presidente Pedro Sánchez y el Lehendakari, Imanol Pradales, como la Comisión Mixta salgan como es debido. Estamos haciendo un trabajo excelente por ambas partes y no tengo ninguna duda de que las cosas van a salir bien", ha subrayado.

Según ha indicado, ambas partes están haciendo "un trabajo sincero, con una buena coordinación", y ha precisado que este mismo lunes se van a celebrar tres reuniones "para avanzar en estas cuestiones y cerrar los detalles que faltan".

En cuanto a las palabras de Bengoetxea, ha destacado que "todos los temas están bastante avanzados como para realizar ese tipo de declaraciones". "Por nuestra parte, estamos muy tranquilos. Situamos estas declaraciones en la habitual escenificación, y espero que las cosas se hagan correctamente y que en la próxima Comisión Mixta del viernes se firmen cosas y se avance", ha dicho.

Eneko Andueza ha reiterado que "es mucho más importante que cualquier aspecto hacer las cosas bien, y que las competencias que deben llegar, lleguen como es debido". "Son pequeños detalles, como, por ejemplo, cuántas personas debemos coger (funcionarios) para gestionar esas competencias. Por ejemplo, en los seguros escolares y en las prestaciones familiares hay muy poca gente, porque se dan muy pocas prestaciones. Otro detalle es quien va a realizar la recaudación de esas cuotas", ha añadido.

El secretario general del PSE-EE ha insistido en que, en las cuestiones importantes, se ha "avanzado mucho, sobre todo en las prestaciones de desempleo y faltan detalles muy pequeños". "Por eso tengo esperanza y soy muy optimista, y, en ese sentido, estoy muy tranquilo", ha manifestado.

Sin nombrar al PNV, ha señalado que "puede que algunos partidos estén inmersos en su estrategia propia a la espera de elecciones generales, con la tentación de alejarse del Gobierno de España, pero la única realidad es que lo más beneficioso para Euskadi y para España es el Gobierno de Pedro Sánchez que impulsa la colaboración entre instituciones".