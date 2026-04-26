Andueza (PSE) reivindica en Gerkina el 'No a la guerra' y exige un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (d), durante el acto institucional con la ofrenda floral en homenaje a las personas fallecidas en el bombardeo de Gernika, en el cementerio de Zallo, a 26 de abril de 2026, en Gernika, Vizcaya, País Vasco (E - David de Haro - Europa Press

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE ha condenado este domingo en Gernika la "barbarie" que supuso el bombardeo de la villa foral en 1937, a la vez que ha reivindicado el 'No ha la guerra y ha exigido un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio.

Tras participar, representando a la Fundación Ramón Rubial, en la ofrenda floral que ha recordado el 89 aniversario del bombardeo de Gernika por fuerzas aérea de la Alemania nazi y la aviación legionaria italiana, Andueza ha asegurado que, tanto este suceso como el ataque a otras localidades vascas como Durango, Otxandio o Eibar, representan "lo peor de las guerras, el daño sobre la población civil", y forman parte de "una historia de crueldad" que "debe alertar sobre los totalitarismos".

"Nuestra memoria está hoy, 89 años después, con las víctimas de aquel bombardeo y con todas las que sufrieron la sinrazón de la sublevación militar", ha manifestado.

El líder de los socialistas vascos ha añadido que, de la misma forma que rechazan "aquella barbarie", condenan la guerra desatada en Oriente Medio, "con el ataque a Irán, y con la situación provocada en esta zona por la intolerancia y el fanatismo".

"Hoy es un día para volver a reivindicar el 'No a la guerra', para exigir un acuerdo que ponga fin a los bombardeos y que abra la puerta a la esperanza de miles y miles de personas, de desplazados, de refugiados, de heridos, que son víctimas inocentes", ha concluido.