Andueza resta importancia a las palabras de Urkullu sobre la plurinacionalidad y cree que son "personales"

Dice que "las encuestas son encuestas" y que "lo único que vale son los votos que la sociedad va a dar el próximo año"

BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha quitado importancia a las declaraciones realizadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que reclamaba a España que reconozca "la plurinacionalidad y las realidades nacionales" catalana y vasca, ya que considera que son "personales" y "mirando al partido".

Andueza se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a las afirmaciones realizadas este pasado lunes por Urkullu durante su visita oficial a Córcega, en las que instaba al Estado a que reconozca "la plurinacionalidad" y las "realidades nacionales" de Euskadi y Cataluña, con el objetivo de "afrontar con visión constructiva la redistribución de la soberanía del Estado y favorecer la defensa de la identidad de sus respectivos pueblos".

Así, el dirigente socialista ha asegurado que el debate sobre el soberanismo "no está entre la gente" y que "las preocupaciones que tenemos son otras", ya que, en su opinión, "vivimos en un mundo globalizado y ese camino no va a ninguna parte". "Con el marco jurídico y la situación que tenemos, no tiene ningún sentido entrar en ese debate", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que el actual clima político es "tranquilo y constructivo" y que eso es posible "gracias a que los socialistas vascos estamos en los gobiernos", situación que ha querido "poner en valor".

"No podemos romper el clima que tenemos, porque se pueden crear muchas cosas buenas, y es muy importante que los partidos sigan en ese clima y no entrar en debates que separan o crea tensiones politicas", ha destacado.

De esta manera, en referencia a las declaraciones del lehendakari, ha señalado que, "cuando se hacen este tipo de viajes, el lehendakari y otros responsables políticos siempre realizan esta clase de declaraciones, que creo que son mirando al partido, y no les doy ninguna importancia, porque prefiero hablar de cosas que den importancia a la gente".

"Él tiene un sentimiento abertzale, y me parece lógico que haga declaraciones así. Lógicamente, yo no estoy con el lehendakari, pero eso no significa que sean declaraciones realizadas con toda la libertad y todo el respeto. Creo que son declaraciones personales, y no les doy mucha importancia", ha apuntado.

ENCUESTAS

Por otro lado, Eneko Andueza se ha referido a la encuesta de EITB Focus, que vuelve a situar al PSE-EE como tercera fuerza en las Diputaciones forales, aunque perdiendo algo de apoyo, y ha destacado que "las encuestas son encuestas, y lo único que vale son los votos que la sociedad va a dar el próximo año".

El dirigente socialista ha indicado que la sociedad vasca "valora mucho" el papel del PSE-EE en los gobiernos tanto autonómico como forales, ya que es "muy importante para darles una orientación socialdemócrata.

"Estamos conformes con nuestro trabajo, y creo que el año que viene la sociedad también lo va a ver así, y vamos a tener una subida y vamos a ser claves para formar los próximos gobiernos", ha asegurado.

En todo caso, ha afirmado que primero "la sociedad tiene que votar" y, en base a eso, "veremos qué resultados y fuerza nos da a cada uno". En este sentido, ha destacado que los socialistas vascos "tenemos claro que nuestra única suma es la estabilidad y la convivencia", y que defenderán siempre "la estabilidad, la modernización y la prosperidad" a la hora de formar gobiernos.

"A ver qué resultados tenemos y, conforme a eso y a los programas, veremos qué opciones tenemos de mantener los actuales gobiernos, quedarnos fuera o a saber qué sucede. El rumbo no lo marca tan solo un partido u otro, sino que debe ser un acuerdo entre dos y ver qué dirección le quieren dar a los gobiernos", ha explicado.

Aún así, ha insistido en que "aún falta un año" para las elecciones municipales y forales y que "pueden suceder muchas cosas y cada uno tiene que presentar su programa", por lo que, en su opinión, adelantar las posibilidades que existen para formar gobiernos "aún es mucho adelantar".

EH BILDU

En cuanto a la posibilidad de formar gobiernos de izquierda junto a EH Bildu, el secretario general del PSE-EE ha señalado que habrá que ver "si es posible que, cuando EH Bildu ponga en la balanza soberanismo o izquierda, por una vez no gane el soberanismo".

"Siempre vence el soberanismo en esa balanza. Puestas la política de izquierda o el soberanismo encima de la mesa, EH Bildu siempre va por la vía del soberanismo, y mientras no la abandone, creo que con nosotros no tiene mucho que hacer", ha asegurado.

El dirigente socialista ha reconocido que "es cierto que en algunos sitios tenemos buena sintonía" y que "a nivel local hay buena sintonía" y mantienen algunos acuerdos, pero que, a partir de ahí, ha subrayado que "EH Bildu sabe perfectamente qué dirección tiene que tomar y qué decisiones internas tiene que adoptar para hacer algo con nosotros". "Aún tiene un recorrido ético que realizar, y si eso llega o no, no está en nuestra mano, sino en la de EH Bildu", ha añadido.