Ansola llama al PNV a seguir "el legado completo" de Agirre, que dijo no al fascismo y a la violencia

Acto de izada de Ikurriña en el 132 aniversario de la inauguración del primer batzoki del PNV - EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha llamado a seguir "el legado completo" del lehendakari José Antonio Agirre, quien dijo 'no' al fascismo y a la violencia, y sobre el que ha pedido que no caiga "en el olvido". Además, ha apelado a que prevalezca "el derecho al recuerdo, el derecho de las víctimas a ser recordadas" para no "volver a sufrir" los "hechos más oscuros de nuestra historia".

Ansola ha realizado estas declaraciones en su discurso durante la celebración del Partido Nacionalista Vasco por el acto de homenaje a la ikurriña, de cuya creación se cumplen 132 años, en el exterior del batzoki Bilbo Zaharra de la capital vizcaína.

Al mismo han acudido decenas de personas y varios miembros del partido con representación en instituciones vascas, como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea; el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta; o los concejales del consistorio bilbaíno Gonzalo Olabarria y Asier Abaunza.

El acto ha dado comienzo con la interpretación al txistu del himno del partido, mientras que se izaba la ikurriña, en el exterior del batzoki, en la calle Tendería. Posteriormente, el presidente del BBB ha tomado la palabra para recordar que "el 14 de julio de 1894, aquí en Bilbao, se inauguró el primer batzoki del PNV, y por vez primera se izó la ikurriña".

"Es un día especial en el recorrido de nuestro pueblo. Hoy, de nuevo, volvermos a izar nuestra ikurriña", ha dicho Ansola, quien ve en la bandera un "símbolo de una cultura, una manera de entender la sociedad, una identidad propia y una forma de ser abierta, democrática, solidaria, comprometida con el progreso".

En ese sentido considera que la ikurriña es una "guía y un ejemplo a seguir, como lo fueron Agirre, Leizaola, Landaburu, Irujo o Ajuriaguerra".

Sobre el primero ha pedido que no caiga "en el olvido" y ha apelado a que prevalezca "el derecho al recuerdo, el derecho de las víctimas a ser recordadas". "Agirre afirmó: 'Mientras ondee la ikurriña, vivirá la esperanza de Euskadi', la esperanza de una Euskadi en libertad, porque Agirre dijo 'no' al fascismo", ha citado.

"No caigamos en el olvido, no construyamos nuestro país sobre el olvido. No hagamos borrón y cuenta nueva porque si nos olvidamos de los hechos más oscuros de nuestra historia, tenemos el riesgo de que los volvamos a sufrir", ha añadido.

Así, ha asegurado que el lehendakari "fue constructivo y positivo, unió para remar a favor, para integrar, para avanzar paso a paso", por lo que ha apelado a "respetar su legado completo, lleno de valores".

"Hace 70 años, Agirre les dijo 'no' a quienes optaron por tomar el camino de la violencia. La esperanza de una Euskadi justa, próspera, en convivencia y paz, porque Agirre dijo 'no' al terrorismo y la violencia. La esperanza de una Euskadi en democracia, con un Estatuto, un Autogobierno y unas instituciones propias, porque Agirre dijo 'no' al todo o nada", ha añadido.

"LOS PRINCIPIOS PERMANECEN"

Sobre los "principios" que "orientan las decisiones y compromiso con la sociedad vasca" del PNV, Ansola ha afirmado que el cauce del partido "no está en los extremos".

"Un extremo está copado por los negativos herederos de quienes combatieron con descaro nuestra identidad, nuestra cultura, el euskera o nuestro autogobierno, herederos de quienes se opusieron y se siguen oponiendo hoy al reconocimiento y la recuperación de la memoria histórica. En el otro extremo los negativos que quisieron imponer por la fuerza su revolución a este pueblo, quienes pusieron todos los obstáculos posibles al Estatuto de Gernika, a la institucionalización de Euskadi, a la recuperación del Concierto Económico o a la revitalización empresarial e industrial de nuestro País", ha enumerado.

Frente a ello, ha asegurado que "hoy, el Partido Nacionalista Vasco reafirma su compromiso con los valores auténticos de la ikurriña", una bandera que "simboliza nuestra historia porque representa el sentimiento de pertenencia a una Nación, también la identidad, el compromiso y el rumbo de una Euskadi que ansía su libertad".

"La ikurriña sigue ondeando como símbolo de un pueblo que mira al futuro con confianza, comprometido con la paz y la convivencia, con el progreso, la igualdad, la justicia social y la libertad, un pueblo con esperanza", ha asegurado, para finalizar llamando a "reforzar nuestras tradiciones, nuestro idioma y nuestra identidad vasca, en una palabra, nuestra identidad".

El acto ha finalizado con una foto de familia de los miembros del partido que han acudido al homenaje en recuerdo a la primera izada de la ikurriña.