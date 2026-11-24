SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-1 se cerrará totalmente en Eskoriatza (Gipuzkoa), sentido Vitoria-Gasteiz, la noche del martes al miércoles para proceder a reparar una avería en el túnel de Isuskitza.

El cierre se realizará a las 01.00 horas y se prevé que los trabajos finalicen a las 04.00 horas. Las personas usuarias que tuvieran previsto utilizar la AP-1 entre Eskoriatza y Luko, entre los puntos kilométricos 123,500 y 107,000, deberán salir en el enlace 123 de Eskoriatza y continuar por la GI-627 hasta el enlace 107 de Luko, donde podrán volver a incorporarse a la AP-1.

Bidegi ha recordado que los horarios establecidos para realizar estos trabajos "son aproximados". En este sentido, aconseja "circular con precaución, planificar la ruta con antelación y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar".