Aparece un foca en la playa de La Concha de San Sebastián, donde es custodiada para volver al mar

Una joven foca descansa en la playa de La Concha de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ejemplar de foca joven ha aparecido este viernes por la mañana en el arenal de la playa de La Concha de San Sebastián, donde estaba siendo custodiada para volver al mar.

El avistamiento ha tenido lugar hacia diez menos cuarto de la mañana, según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad.

Hacia las once de la mañana, la foca se encontraba descansando en el arenal donostiarra ante la vista de numerosos curiosos que se han acercado a la barandilla para fotografiarla.

Agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar han comentado que el animal permanecería custodiado hasta que, con la marea alta, vuelva al mar. Desde el Servicio de Fauna y Flora de la Diputación foral de Gipuzkoa han confirmado a Europa Press que un guarda se encuentra allí vigilando que nadie moleste a la joven foca y que "están trabajando para que se haga al mar por su cuenta".