Aprobado con la abstención de EH Bildu el dictamen sobre la reforma del PNV para 'blindar' el euskera en las OPE

El dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este viernes el dictamen sobre la reforma legal impulsada por el PNV para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos en materia lingüística para el acceso al empleo público en Euskadi, cuya aprobación definitiva queda así pendiente del visto bueno del Pleno de la Cámara. El texto ha salido adelante con el apoyo del propio PNV, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de PSE-EE, PP, Sumar y Vox.

El dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, que, por el contrario, ha rechazado la reforma legislativa impulsada con este mismo objetivo por EH Bildu.

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Markel Olano ha destacado la necesidad de "hacer un esfuerzo, cada uno desde sus posiciones particulares, para buscar ese espacio común y avanzar" en el proceso de normalización lingüística en todos los ámbitos.

De esa forma, en referencia al rechazo del PSE-EE --socio del PNV en el Gobierno Vasco-- a la propuesta 'jeltzale', ha subrayado que pese a las "discrepancias" que existen en estos momentos entre ambas formaciones en esta materia, "es importante" seguir buscando un "espacio" común.

Markel Olano ha defendido la reforma impulsada por el PNV, sobre la que ha indicado que pretende aportar una "seguridad jurídica" que, como han demostrado las sucesivas sentencias contra los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público, "no estaba garantizada".

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha recordado que su partido es "crítico" con la propuesta del PNV, aunque ha considerado que entre la propuesta de los 'jeltzales' y la que ha registrado su grupo pueden existir "puntos de encuentro".

"NO ES UNA OPCIÓN"

"Estamos de acuerdo en que la Administración tiene que ser totalmente bilingüe, en que los derechos lingüísticos son derechos fundamentales; en que las administraciones tienen que tener capacidad de decisión, y por lo tanto, como hemos dicho muchas veces, para EH Bildu, la falta de acuerdo no es una opción", ha afirmado.

De esa forma, tras precisar que la abstención de su grupo en esta comisión ante la propuesta del PNV no implica necesariamente que esa vaya a ser la posición de su grupo en el debate definitivo en pleno, ha subrayado que su grupo seguirá intentando "hasta el último minuto" alcanzar un acuerdo con el PNV.

PLURALIDAD

Por parte del PSE-EE, Pau Blasi ha reiterado el rechazo de su grupo a ambas propuestas, al considerar que "van a traer más inseguridad y más traerá más dificultades". En todo caso, ha asegurado que su partido seguirá trabajando en defensa de "una política lingüística sensata flexible y que atienda a la realidad del país que es muy plural muy diverso y necesita políticas que atiendan a esa pluralidad".

El parlamentario del PP Santiago López ha afirmado que la aprobación de este dictamen supone "un atropello a los derechos de los ciudadanos", y ha manifestado que "la administración vasca no necesita más euskera".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha reiterado su rechazo a las modificaciones legislativas registradas por el PNV y EH Bildu, y ha lamentado que ni siquiera se hayan negociado las enmiendas presentadas por su grupo.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que ambas proposiciones de ley pretenden "profundizar en la imposición de las políticas lingüísticas en la Administración pública".