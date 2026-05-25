El Ararteko inicia un expediente para esclarecer si la actuación de la Ertzaintza en Loiu "se adecúa a las normas"

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha iniciado un expediente de oficio para "conocer las circunstancias concretas en las que se ha producido la intervención de la Ertzaintza" del pasado sábado en el aeropuerto de Loiu tras la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla y si esta "se adecúa a las normas" ante la "gravedad de los hechos y su impacto".

En un comunicado, el Ararteko ha explicado que "la gravedad de los hechos y su impacto han llevado a esta institución a considerar oportuno iniciar la tramitación de un expediente de oficio", de modo que se pueda "verificar si el uso de la fuerza y la correspondiente investigación interna de la actuación policial se adecúan a las normas, instrucciones y principios aplicables".

Además, pretenden aclarar si también se siguieron las directrices que el Ararteko formuló en la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre 'El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales'.