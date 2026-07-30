El Archivo de Álava recuerda con una exposición el eclipse de 1860 en Vitoria-Gasteiz - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

VITORIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de Álava ha recordado con una exposición el eclipse de 1860 en Vitoria-Gasteiz, que atrajo a astrónomos procedentes de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Dinamarca y Prusia, según ha informado este jueves la Diputación Foral de Álava.

La diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha presentado en el Parque de los Astrónomos de la capital alavesa la muestra titulada "Los astrónomos y el eclipse", que permanecerá disponible en el parque hasta el próximo 10 de agosto, cuando se trasladará a la Plaza de la Provincia.

La exposición ha sido organizada por el Archivo de Álava con textos del investigador Iñaki Armentia Gómez de Segura, para rememorar el acontecimiento, quien ha explicado que, gracias a los textos de los archivo de Vitoria y datos de los periódicos de Bilbao y Madrid, ha podido reconstruir su viaje de 4.000 kilómetros en carruaje de Johann Heinrich Mädler, el director del Observatorio de Tartu en Estonia, hasta la capital alavesa.

Ha destacado que en sus cuadernos el astrónomo describió la ciudad a mediados de siglo XIX, cómo eran sus habitantes, qué ropas vestían, dónde se alojaron los astrónomos que vinieron a ver el eclipse y los preparativos para la observación.

Además, ha señalado que el astrónomo estonio fue el encargado de diseñar el observatorio que se construyó en Santa Lucía para ver el eclipse. "Montó un círculo destacado para que la gente no entrara y estableció los puntos donde tenían que ponerse aproximadamente los 12 astrónomos que estuvieron aquí", ha añadido.

Madler coincidió también con el resto de las expediciones científicas establecidas en Álava, entre las que destaca la del astrónomo británico Warren de la Rue, que consiguió en Rivabellosa la primera serie fotográfica completa de un eclipse total de sol.

Asimismo, la muestra recoge una reproducción de la carta de despedida de las autoridades a los astrónomos que acudieron, "que como no había periódicos en Vitoria-Gasteiz, fue publicada en el Boletín Oficial de Álava".

Después del eclipse, el investigador ha indicado que se hizo un proyecto de monumento para conmemorar el acontecimiento, pero que nunca se llevó a cabo por falta de presupuesto. La exposición ha mostrado los dibujos del proyecto.

La diputada de Cultura ha recordado que desde el órgano foral han puesto a disposición en los museos forales gafas homologadas para ver el eclipse el próximo 12 de agosto, que pueden recogerse desde el viernes, 31 de julio, de forma gratuita.