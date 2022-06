El Arriaga de Bilbao ofrece 86 propuestas, que incluyen 'Orgia' de Passolini y 'La lucha por la vida' de Baroja

Carlos Sobera, Elena Ballesteros, Miguel Rellán, Fran Perea, Kira Miró, Juan Diego Botto, o Javier Cámara, mostrarán su trabajo en el teatro

El teatro Arriaga de Bilbao ha presentado este lunes la programación de espectáculos de la temporada 2022-2023, que se extenderá desde agosto hasta junio del próximo año y que incluye un total de 86 propuestas, entre las que destacan las producciones propias 'Orgia', ópera basada en la obra de teatro de Pier Paolo Passolini y 'La lucha por la vida', de Pío Baroja, adaptada por José Ramón Fernández y dirigida por Ramón Barea.

Actores como Carlos Sobera, Elena Ballesteros, Miguel Rellán, Fran Perea, Kira Miró, Juan Diego Botto, Javier Cámara, Juan Echanove, Eusebio Poncela, Javier Gutiérrez, Ramón Barea, Daniel Grao, Eduard Fernández, Carmelo Gómez, Gurutze Beitia, Igor Yebra, Itziar Lazkano, o Mikel Losada mostrarán su trabajo en el teatro.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director artístico del Teatro Arriaga, Calixto Bieito, han dado a conocer este lunes la programación prevista.

El regidor ha destacado el hecho de volver a presentar una temporada completa y ha afirmado que "es una alegría comprobar cómo el Teatro Arriaga, un ejemplo a lo largo de toda la pandemia por su capacidad para solventar con imaginación y profesionalidad todos los escollos para ofrecer oxígeno a la ciudadanía en forma de cultura, ha podido retomar el ritmo de programación".

Ha asegurado también que es "un orgullo" constatar "una vez más su buen hacer y la calidad de las propuestas artísticas que presenta para la próxima temporada, con el apoyo inequívoco del Ayuntamiento de Bilbao".

Entre la producciones propias, 'Orgia' es una nueva ópera con música compuesta por Hector Parra, y libreto y dirección de escena de Calixto Bieito, que se basa en la obra de Pier Paolo Passolini, está coproducida entre el Teatro Arriaga de Bilbao, el Gran Teatre del Liceu y del Festival de Peralada y su estreno absoluto tendrá lugar en el Teatro Arriaga el 22 y el 24 de junio de 2023.

'LA LUCHA POR LA VIDA'

Por su parte, 'La lucha por la vida', de Pío Baroja, adaptada por José Ramón Fernández y dirigida por Ramón Barea, se estrenará en febrero del próximo año con elenco de actrices y actores vascos.

El Teatro Arriaga también producirá otros tres espectáculos que fusionan música y propuestas escénicas: 'Moto - Membra Jesu nostri' el 14 de octubre, 'Siface: L'amor castrato', el 2 de febrero y 'Cain, overo Il primo omicidio' el 15 de abril de 2023.

Según han destacado, la nueva programación continúa ofreciendo "un impulso a la escena local", además de exhibir "el mejor teatro que se hace en el Estado y mantener el buen posicionamiento del Teatro Arriaga en la esfera internacional". En este sentido, han subrayado, por el escenario del teatro "pasarán grandes artistas, integrados en 86 propuestas muy variadas, creativas y estimulantes".

MÚSICA

Dentro del apartado musical, el Teatro Arriaga, en coordinación con el maestro Rubén Fernández Aguirre, ha organizado para el año que viene el ciclo 'Lied Arriagan', que consta de seis recitales de voz y piano que se desarrollarán en el foyer.

También en el foyer tiene su espacio, una temporada más, el ciclo 'Literatura eta Musika Euskaraz', impulsado por el Teatro Arriaga y el área de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao que en la temporada 2022/23 serán un total de cinco las propuestas artísticas

El Teatro Arriaga colabora también, junto con ABAO, en el programa ABAO Txiki Arriagan, que incluirá cuatro espectáculos: 'Historia de una semilla' (22 y 23 de octubre), 'Cuento de Navidad' (del 3 al 5 de enero), 'Hansel y Gretel' (11 y 12 de marzo) e 'Itsasotik' (6 y 7 de mayo). Junto a ello, el ciclo BJC Arriagan, impulsado por Bilbaina Jazz Club y el Teatro Arriaga, se materializará a través de seis conciertos.

En teatro, el Arriaga recupera en el 19 y 20 de octubre de este año su producción propia 'Faces', y se verá en escena un proyecto seleccionado en el programa 'Nuevas dramaturgias/Antzerkigintza berriak'.

El Teatro Arriaga colabora también con otras seis obras de teatro de distintos creadores o grupos vascos y esos cinco trabajos se estrenarán en el Teatro Arriaga.

PRODUCCIONES VASCAS

El Arriaga acogerá las primeras representaciones de numerosos proyectos facturados en Euskadi como 'Gordo, basko y maricón'", el 7 y 8 de febrero, o el musical 'Hazia musikala', el 1 de octubre.

De nuevo en teatro, el Arriaga también ofrecerá funciones de 'Abizena', con Joseba Apaolaza, Ainhoa Etxebarria y Koldo Olabarri (2 de octubre); 'Sexberdinak' (3 de octubre) o 'Sexpiertos'". El escenario bilbaíno ofrecerá en 2023 tres espectáculos en el marco del Festival Loraldia.

El Arriaga ofrece "lo mejor que se está produciendo a nivel estatal", y entre los actores que visitarán el escenario bilbaíno en verano estarán Carlos Sobera y Elena Ballesteros en 'Miles gloriosus', del 14 al 18 de septiembre; y Miguel Rellán, Fran Perea y Kira Miró en 'Retorno al hogar', de Harold Pinter, el 23 y 24 de septiembre.

PROGRAMA DE DANZA Y LÍRICA

El Teatro Arriaga ha elaborado un "interesante y variado programa de danza", que incluye, entre otros, 'CreAcción' el 6 de octubre, con Iratxe Ansa e Igor Bacovich o 'Moor krad', de la Compañía Ertza.

En materia de propuestas líricas se incluye, entre otros, el 16 de octubre el concierto Opereta - 'Una noche en Viena' y que ofrecerá el 27 de octubre, Fernández Aguirre, acompañando esta vez con su piano a Ermonela Jaho.

El 20 de diciembre la música para Navidad inundará el escenario gracias al concierto 'There is no rose', mientras que el 22 de diciembre se ofrecerá 'The Messiah'.

El 28 de diciembre, la soprano Ainhoa Arteta ofrecerá una actuación que tendrá como punto de partida la canción en euskera y se acercará a los compositores que "han dejado una impronta musical en ella".

El 3 de febrero de 2023 llega al Arriaga Sandra Carrasco, una cantante, que ha preparado un "espectáculo minimalista y clásico que es una auténtica declaración de amor al bolero y al tango", han destacado.

El foyer acogerá dos recitales del pianista Antonio Oyarzabal y de Carmen Romeu y Albert Nieto, mientras que en los conciertos más adscritos al pop, al rock y derivados, el Arriaga presenta a Jorge Drexler (4 de diciembre), Soweto Gospel Choir (6 de diciembre), Korrontzi (11 de diciembre), Ólafur Arnalds (12 diciembre) y Amazing Grace 50th - A góspel celebration to Aretha Franklin (19 de diciembre).

Además, se ofrecerá 'Safo', mezcla de música y teatro, concebida entre Christina Rosenvinge, Marta Pazos y María Folguera. La magia tendrá también su espacio en el Teatro Arriaga y los días 29 y 30 de diciembre el prestigioso Mag Lari, ofrecerá su show Mag Lari live.

El teatro presentará también el clásico 'Cantando Bajo la Lluvia', un musical que el Arriaga acogerá del 11 al 21 de mayo, dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix.

Las entradas para todos los espectáculos de la temporada 2022-2023, a excepción de las de 'La Jaula de las Locas', ya a la venta, estarán disponibles para el público a partir del miércoles 29 de junio en los habituales canales de venta, la web www.teatroarriaga.eus o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.