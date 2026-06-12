Arteche adquiere el 100% de la alemana SEG Electronics por 50,6 millones de euros

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Arteche ha alcanzado un acuerdo con Aurelius Private Equity Lower Midmarket para la adquisición, por 50,6 millones de euros, del 100% de SEG Electronics, compañía alemana especializada en relés de protección de media tensión para redes eléctricas.

La operación, que incluye SEG Electronics GmbH (Alemania) y sus filiales en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, se alinea plenamente con la hoja de ruta establecida por el Grupo vasco y refuerza su propuesta de valor en el pilar de negocio de automatización redes de transmisión y distribución, en un contexto de una transición energética que exige redes más inteligentes y conectadas.

Con sede en Kempen (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) y fundado en 1969, SEG es un fabricante independiente en relés de protección de media tensión con más de 55 años de experiencia y una presencia comercial internacional en más de 80 países, contando con una base de más de 350 clientes y 80 empleados, según ha informado Arteche.

Actualmente, SEG opera con una planta de producción centralizada en Alemania y complementada por hubs comerciales y de aprovisionamiento en Estados Unidos, Polonia y Oriente Medio. La integración está diseñada para generar sinergias en el plano tecnológico, sumar capacidades de equipo y ampliar las palancas comerciales del Grupo en segmentos de crecimiento, especialmente en el mercado de los 'data centers', que demandan infraestructuras energéticas muy fiables, estables y tecnológicamente preparadas para altos niveles de exigencia.

En ese sentido, las soluciones de SEG amplían el alcance comercial de Arteche en un mercado tecnológico crítico y con grandes perspectivas de crecimiento para los próximos años, dado que refuerzan su oferta en electrónica y automatización.

Así, las soluciones de protección de SEG refuerzan la oferta de Arteche en segmentos de mercado fundamentales para la evolución de las redes. Como resultado de esta operación, Arteche también fortalece su implantación en Europa Central y gana una posición más sólida en la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), un mercado estratégico por su peso industrial y energético.

En palabras del CEO de Arteche, Alexander Artetxe, "la incorporación de SEG encaja plenamente con nuestra estrategia y refuerza un pilar clave de nuestro Plan Estratégico: la automatización y digitalización de las redes".

"Sumamos tecnología, talento y una experiencia contrastada para complementar las sólidas capacidades de nuestro equipo, el mismo que nos ha llevado a ser líderes mundiales en relés auxiliares. A su vez, el equipo de SEG, con su conocimiento técnico y su trayectoria en protección digital, aportan una base sólida para acelerar nuestra hoja de ruta y ampliar nuestro alcance comercial en uno de los mercados con mayor crecimiento y relevancia para los próximos años", ha valorado.

La adquisición de SEG, con un 'equity value' de 50,6 millones de euros, se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico contemplada en el Plan Estratégico "Energizing Futures Together" 2024-2026 de Arteche, que incluye la identificación de oportunidades que permitan crecer en nuevas geografías, incorporar tecnologías de vanguardia y abrir la compañía a nuevos segmentos de mercado.

Así, Arteche refuerza de forma específica su pilar de automatización, ampliando su alcance tecnológico y acelerando la capacidad del Grupo para desarrollar soluciones integradas en distribución. En esta misma línea, Arteche anunció el pasado mes de marzo la adquisición del 35% del capital de la empresa navarra Uptech Sensing, especializada en el desarrollo de sensores ópticos distribuidos y sistemas inteligentes de monitorización.

Esta participación estratégica reforzó su negocio de automatización de redes de transmisión y distribución, así como su posicionamiento en la vanguardia de la tecnología de sensores ópticos, la digitalización y la gestión inteligente de activos.

Asimismo, en octubre de 2025 Arteche selló una alianza estratégica junto a Elewit, plataforma tecnológica de Redeia, con la creación de Arin Technologies, una nueva empresa especializada en el desarrollo de software avanzado para el sector eléctrico y que nace con el objetivo de acelerar la automatización, digitalización y virtualización de infraestructuras eléctricas.