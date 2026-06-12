Artium Museoa presenta la exposición 'Get me a stone', de Rosalind Nashashibi

Obra de la exposición 'Get me a stone', de Rosalind Nashashibi - ARTIUM

VITORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, presenta hasta el próximo 1 de noviembre la exposición 'Rosalind Nashashibi. Get Me A Stone', una muestra individual de la artista Rosalind Nashashibi (Londres, 1973) que recoge una serie de pinturas producidas entre 2021 y 2026, así como la película 'Occupation of The Inner Life (2026)'.

Según ha informado el centro cultural, los trabajos reunidos en la exposición reflejan una implicación afectiva y política de la artista con la situación actual de la Franja de Gaza. De padre palestino, Nashashibi ha dedicado varios trabajos a este vínculo con un territorio que ha sufrido diferentes formas de violencia a lo largo de su historia.

La exposición está comisariada por Beatriz Herráez y Catalina Lozano, directora y comisaria jefa, respectivamente, del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco.

En el marco de la muestra, Artium Museoa ha editado una publicación de la serie #Hitzak, con textos de las comisarias y de la artista Elena Narbutaite (Vilna, Lituania, 1984). Con motivo de la inauguración, el museo organiza a las seis de esta tarde un encuentro abierto al público entre la artista y el poeta y comisario gazatí Mahmoud Alshaer, con entrada libre hasta completar aforo.