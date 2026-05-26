Asaltan a un vecino al abrir el portal en Vitoria-Gasteiz y le arrancan una cadena de oro

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado lunes a dos varones, de 32 y 35 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, tras asaltar a un hombre en su portal y arrancarle una cadena de oro.

Según ha trasladado la Guardia Urbana, sobre las 20.30 horas de ayer una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Cuadrilla de Vitoria, donde se había producido un robo con violencia.

Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con la víctima. Este manifestó que, cuando accedió a su portal, dos hombres tocaron el cristal para que les abriera la puerta y que, tras hacerlo, le empujaron, le abordaron y le arrancaron una cadena de oro.

Gracias a la descripción facilitada y a la información recabada de testigos de los hechos, los presuntos autores fueron localizados y detenidos.