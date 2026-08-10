El Athletic Club traspasa a Julen Agirrezabala al Real Racing Club

Archivo - Julen Agirrezabala - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club y el Real Racing Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del guardameta Julen Agirrezabala a la entidad santanderina. Ibaigane ingresa una cantidad por la transferencia del portero de 25 años y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo.

Según ha informado el club bilbaíno, Julen Agirrezabala (25 años) llegó en edad juvenil desde el Antiguoko KE y ha logrado "escribir su propia historia en el Athletic, hasta el punto de convertirse en protagonista en la Copa que ganó a las órdenes de Ernesto Valverde, en la que resultó decisivo en la tanda de penaltis de la final".

Un torneo en el que también brilló con Marcelino García Toral, el técnico que le hizo debutar como león, y con el que había alcanzado las semifinales ante el Valencia CF después de noquear en casa a Real Madrid y FC Barcelona.

El meta guipuzcoano deja el Athletic Club con 65 partidos oficiales después de que en la última temporada haya estado cedido en el Valencia CF y en la que sólo abandonó la titularidad por una lesión de la que ya se encuentra recuperado.

Julen Agirrezabala, subcampeón de Europa Sub-21, se ha mostrado como un guardameta "sobrio, decidido y un magnífico futbolista de equipo. Una joya más en la portería de la prolífica escuela de Lezama", ha destacado.

La entidad rojiblanca ha agradecido al jugador su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le ha deseado "la mejor de las suertes" tanto en su futuro personal como profesional.