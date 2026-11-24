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VITORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses de Tuvisa mostrarán imágenes y videos contra la violencia machista en Vitoria-Gasteiz con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La sociedad municipal colaborará con el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para difundir la campaña del 25N y llevará a cabo acciones de sensibilización dirigidas tanto a su plantilla como a las personas que utilizan el transporte público, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Dos autobuses llevarán en el exterior la imagen de la campaña municipal. Además, las pantallas a bordo proyectarán el vídeo de la campaña y mostrarán el habitual punto morado, que también se colocará en los salpicaderos de los vehículos.

Tuvisa renovará los vinilos morados de la flota y de los aparcamientos que gestiona. Igualmente, en sus instalaciones se colocarán los carteles de sensibilización facilitados por Emakunde.

La presidenta de la sociedad municipal, Izaskun Reyes, ha explicado que "los autobuses forman parte de la vida cotidiana de Vitoria-Gasteiz, y esa cercanía nos permite hacer visible el rechazo a la violencia contra las mujeres y llevar un mensaje de igualdad y respeto".