La autopsia al cuerpo hallado en Barakaldo determina que fue muerte violenta y el detenido sigue en comisaría

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autopsia del cadáver localizado este domingo en Barakaldo ha determinado que la muerte de la mujer de 54 años fue violenta y el hombre detenido por su presunta relación con los hechos sigue en dependencias policiales, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Hacia las once y media de la mañana de este pasado domingo, familiares de la víctima comunicaron a la Ertzaintza que acababan de encontrar a la mujer inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones en funciones de protección ciudadana de la comisaría de Sestao y personal médico, que confirmaron que la víctima había muerto, así como una comisión judicial y médico forense.

A última hora del día, la Ertzaintza detuvo a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos y que este lunes continuaba en dependencias policiales. La Policía Autónoma continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.