AVEQ-Kimika se suma a la red de agentes Bizkaia with the Talent promovida por la Diputación Foral

Agrupa ya a más de 40 organizaciones comprometidas con el desarrollo del capital humano en el territorio

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vasca de Empresas Químicas (AVEQ-KIMIKA) ha formalizado su incorporación a la red de agentes de Bizkaia with the Talent, una iniciativa público-privada promovida por la Diputación Foral de Bizkaia que agrupa ya a más de 40 organizaciones comprometidas con el desarrollo del capital humano en el territorio.

Con esta adhesión, el sector químico vasco "refuerza su implicación en el objetivo común de crear entornos empresariales más atractivos para el talento STEM" y "suma capacidades al ecosistema colaborativo que trabaja por mejorar la empleabilidad, el desarrollo profesional y la fidelización de perfiles estratégicos", según ha destacado AVEQ-Kimika.

En esa línea, el secretario general de AVEQ-Kimika, Luis Blanco-Urgoiti, ha señalado que "el talento cualificado es uno de los pilares críticos para el presente y futuro de nuestras empresas". "En el sector químico vasco, con un fuerte componente tecnológico y una exigente regulación, necesitamos profesionales altamente capacitados. Esta red nos ofrece una plataforma real de trabajo conjunto para afrontar ese reto", ha añadido.

Bizkaia with the Talent cuenta actualmente con 42 agentes colaboradores -entre asociaciones empresariales, universidades, centros tecnológicos, instituciones y grandes empresas- que comparten el enfoque común de facilitar la conexión entre el talento y las oportunidades profesionales en Bizkaia, especialmente en sectores estratégicos como el industrial, la energía, la movilidad avanzada, la salud o las TIC.

La red trabaja de manera conjunta en iniciativas de atracción internacional, programas de formación avanzada, campañas de visibilidad, herramientas de autodiagnóstico para empresas y otras acciones que, "más allá de las declaraciones de intenciones, buscan resultados medibles en la generación de oportunidades reales", ha indicado.

En este contexto, ha dicho, la incorporación de AVEQ-Kimika aporta "conocimiento sectorial específico, capacidad de llegada a decenas de empresas industriales vascas y experiencia en la puesta en marcha de programas como ekinBarri, orientado a mejorar los modelos de liderazgo, la gestión de personas y la cultura organizacional como palancas clave para atraer y fidelizar talento".

La adhesión de la Asociación Vasca de Empresas Químicas no es "un movimiento simbólico", sino "un paso firme dentro de una estrategia más amplia", ha subrayado AVEQ-kimika que, a través de esta red, aspira a colaborar en el diseño de itinerarios de capacitación, apoyar la identificación de necesidades reales de talento en el sector químico y participar en las herramientas de análisis y monitorización que Bizkaia with the Talent ya ha desplegado, como el Basque Talent Observatory.

El reto demográfico, la transformación digital y la transición energética "exigen nuevas respuestas en el ámbito de la gestión del talento", ha subrayado.

'COMPROMISO CON NUESTRO TALEN(T)O'

En el marco de esta colaboración, AVEQ-KIMIKA participará este martes 17 de junio, en el evento 'Compromiso con nuestro talen(t)o' que se celebrará en la Sala Luxua del BEC, organizado por la Diputación Foral de Bizkaia.

Esta jornada reunirá a agentes clave del ecosistema para compartir experiencias reales, visiones innovadoras y buenas prácticas en la atracción y fidelización del talento. Durante el encuentro, se presentará la estrategia B(t), de la mano de la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, y se contará con la intervención de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Empresas como Netflix, Mairu, Einnek, Zunibal y Devol expondrán sus casos prácticos. AVEQ-Kimika aprovechará este foro para poner en valor "la capacidad de innovación y la evolución del sector químico vasco como industria avanzada, sostenible y comprometida con la generación de empleo de calidad".