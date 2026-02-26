El Ayuntamiento de Barakaldo presenta alegaciones contra las expropiaciones municipales de la Variante Sur

Archivo - La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha presentado alegaciones contra las expropiaciones de terrenos municipales incluidas en el Proyecto Constructivo de Plataforma de la Variante Sur Ferroviaria (VSF) de Bilbao, Fase 1, en el tramo comprendido entre el río Castaños y el túnel de Basatxu. La alcaldesa, Amaia del Campo, ha defendido el soterramiento como "la mejor opción" para el trazado, y cree que ahora hay una "nueva oportunidad de que escuchen a Barakaldo y la voz de los y las barakaldesas".

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que hace unas semanas se anunció que se estaba analizando "en profundidad la documentación remitida en relación con el Anejo de Expropiaciones.

Tras la elaboración del correspondiente informe técnico municipal, el Ayuntamiento ha formalizado sus alegaciones al considerar que el expediente presenta "importantes deficiencias que impiden justificar con las debidas garantías la declaración de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados".

Según las conclusiones técnicas, el procedimiento expropiatorio se fundamenta en un proyecto constructivo "que no ha sido aprobado definitivamente, lo que introduce un nivel de indefinición incompatible con la determinación firme de las afecciones y contraviene los principios de legalidad y seguridad jurídica".

Asimismo, se advierte de que la documentación técnica aportada "resulta incompleta y no reúne los requisitos mínimos exigidos por la normativa ferroviaria". En concreto, se señala la ausencia de elementos esenciales como planos detallados, presupuesto, estudio de impacto ambiental adaptado a la fase constructiva, estudio de gestión de residuos o la justificación técnica de las actuaciones previstas.

"Estas carencias impiden realizar una evaluación rigurosa del alcance real del proyecto y de sus afecciones sobre los suelos municipales", concluye el personal técnico municipal en un informe.

El informe también destaca que "no se ha justificado de forma individualizada la necesidad de ocupación de cada una de las parcelas afectadas ni se ha acreditado su funcionalidad específica dentro del proyecto".

A ello se suma, tal como apunta, una caracterización física, urbanística y funcional del suelo "insuficiente y excesivamente genérica, que dificulta valorar la idoneidad de las parcelas y la compatibilidad de su uso con la infraestructura proyectada". En varios casos, además, señala que las parcelas afectadas se encuentran calificadas como dominio público viario.

En este sentido, el personal técnico considera "que se está estableciendo una prevalencia implícita de la infraestructura ferroviaria sobre el uso público de las carreteras sin una motivación suficiente que justifique dicho sacrificio funcional, y sin atender a parámetros técnicos esenciales como los accesos a la calle Ureta, a Zubileta y al Regato".

Por todo ello, el informe técnico municipal concluye que el Anejo de Expropiaciones "no reúne los requisitos técnicos ni administrativos necesarios para sustentar la declaración de necesidad de ocupación".

DEMANDAS Y ALEGACIONES PREVIAS

El Ayuntamiento de Barakaldo subraya que estos argumentos se suman a los antecedentes del expediente y a la demanda previamente interpuesta por el Consistorio contra el trayecto de la VSF, reclamando la eliminación del viaducto y que el trayecto se soterre.

En esta línea, defiende que estas medidas refuerzan la necesidad de revisar en profundidad el anejo y posponer cualquier declaración de necesidad de ocupación hasta contar con el proyecto completo, "y con una documentación que cumpla las garantías técnicas y jurídicas exigibles".

ALEGACIONES "MUY CONTUNDENTES"

"Creemos que las alegaciones que realiza nuestro personal técnico son muy contundentes", ha subrayado la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, que ha asegurado que su compromiso "con la defensa de los intereses municipales y vecinales es firme".

"Vamos a estar ahí, aprovechando cada ocasión que tengamos para demostrar que el soterramiento es la mejor opción para el trazado de la Variante Sur Ferroviaria. Estas alegaciones que presentamos ahora son una nueva oportunidad de que escuchen a Barakaldo, de que escuchen la voz de los y las barakaldesas", ha concluido.