El Ayuntamiento de Bilbao anima a las familias a unirse al programa 'Oporrak bakean' y acoger a un menor saharaui

BILBAO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha animado a las familias de la villa a participar este verano en el programa 'Oporrak Bakean-Vacaciones en Paz', una iniciativa solidaria que permite acoger durante los meses estivales a niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

Según ha informado el consistorio, este programa ofrece a los menores la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones en un entorno seguro, lejos de las extremas condiciones climáticas del desierto, así como de acceder a revisiones médicas, a una alimentación equilibrada y a actividades educativas y de ocio. Al mismo tiempo, supone una experiencia "profundamente enriquecedora para las familias de acogida y para toda la comunidad", ha destacado.

Para participar en este programa no es necesario tener experiencia previa ni una situación familiar concreta. El Ayuntamiento de Bilbao y las entidades colaboradoras acompañan a las familias durante todo el proceso y ofrecen apoyo continuo antes, durante y después de la acogida.

"Oporrak Bakean es mucho más que unas vacaciones, es un gesto de solidaridad que crea lazos humanos duraderos y permite a estos menores vivir experiencias que marcarán positivamente su futuro", ha señalado el concejal del Área de Derechos Humanos, Convivencia, Cooperación e Interculturalidad, Iñigo Zubizarreta.

El pueblo saharaui lleva 50 años sobreviviendo en campamentos de personas refugiadas ubicados en uno de los desiertos más áridos del mundo y sin poder volver a su tierra. En estos campamentos residen 56.000 menores de 14 años y de los cuales el 30% sufre déficit de crecimiento a causa de las duras condiciones climáticas y de alimentación, según ha recordado el Ayuntamiento.

Gracias a programas como 'Vacaciones en Paz', estos menores pueden vivir "una vivencia significativa, creando lazos con familias vascas y fortaleciendo la relación entre ambos pueblos". Las familias interesadas en acoger a un menor saharaui este verano pueden obtener más información y resolver sus dudas en la web www.oporrakbakean.eus o en el teléfono municipal: 94 420 43 53, antes del 30 de enero de 2026.

Con iniciativas como Oporrak Bakean, Bilbao "reafirma su compromiso con la solidaridad, la cooperación internacional y la defensa de los derechos de la infancia saharaui", ha señalado el Ayuntamiento.