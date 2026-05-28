Ayuntamiento de Bilbao se personará como acusación popular en delitos de hurto de multirreincidentes

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se personará como acusación popular en los casos de hurtos cometidos por delincuentes multirreincidentes en la Villa que generen una especial alarma social, cuando no conste denuncia previa o personación de la víctima directa.

Este compromiso se recoge en una enmienda de modificación del equipo de gobierno de PNV y PSE acordada con el Partido Popular a raíz de una moción presentada por los populares que instaba a poner en marcha las acciones necesarias para que el Ayuntamiento pueda ejercer la acción penal que recoge el artículo 105.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La iniciativa ha salido adelante con el rechazo de Elkarrekin Podemos Bilbao, la abstención de EH Bildu y el apoyo del resto de grupos.

En la defensa de su moción, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha señalado que "la multirreincidencia es uno de los principales problemas" junto al tema de la seguridad ciudadana y ha recordado que, recientemente, el Congreso de los Diputados ha aprobado distintas modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un añadido en el artículo 105 "en el que se establece la posibilidad de que los ayuntamientos tengan legitimación activa en el caso de hurtos cometidos por multirreincidentes".

El objetivo de los populares, ha explicado, es que "esta mayor implicación que nos provee ahora mismo la ley a los ayuntamientos en la persecución de conductas que afecta muy directamente a la seguridad, a la convivencia, al comercio y a la seguridad, sea articulada en el caso de Bilbao" con el fin de "defender la convivencia y el interés general y de proteger el patrimonio de todos los bilbaínos".

La portavoz de Elkarrekin Podemos Bilbao, Ana Viñals, se ha mostrado "totalmente en contra del endurecimiento del Código Penal, pero a favor de impulsar otro tipo de intervenciones alternativas e innovadoras que, quizás, puedan ayudar a frenar la multirreincidencia".

Tras criticar que PNV-PSE y PP "apuestan claramente por castigar más", ha dicho que su grupo es partidario de "reinsertar mejor" y, por ello, han presentado una propuesta de enmienda en la que instan a organizar la infraestructura debida que permita ejercitar al Ayuntamiento "medidas permanentes que refuercen el enfoque y las prácticas de la justicia restaurativa".

Todo ello, ha añadido, con el objetivo de "crear espacios municipales seguros donde las personas que han cometido pequeños delitos de manera reincidente puedan comprender el daño causado, asumir responsabilidades y reconstruir los vínculos con la comunidad para con ello lograr romper la espiral de la multirreincidencia".

Además, Viñals ha dicho que a su formación le ha "molestado profundamente ver cómo en un tema tan sensible", el Gobierno municipal de PNV y PSE "se ha vuelto a reajuntar, con el Partido Popular y con Vox, extrema derecha, como hicieron en el Congreso de los Diputados". "Es triste ver una enmienda de seguridad que no cita el pacto de seguridad acordado por cuatro de los cinco grupos políticos de este pleno", ha lamentado, para preguntar "si es un cambio de tercio o simplemente toca endurecer el discurso seguritario por una cuestión de cronograma".

Desde EH Bildu, su portavoz, María del Río, ha mostrado la disconformidad de su formación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha precisado que no niegan el problema, sino que apuestan por "buscar soluciones que sean satisfactorias, útiles y garantistas".

"¿De verdad consideran que todos y cada uno de los casos de hurtos reiterados afectan a la convivencia y a la seguridad ciudadana de tal forma que requiere que se persone el Ayuntamiento de Bilbao?", ha preguntado, para precisar que no hablan de que "los hurtos reincidentes no deban ser perseguidos" y defender que "la gran garantía de que eso suceda es la Fiscalía, no el Ayuntamiento de Bilbao".

Según ha insistido, el Ministerio Fiscal es "el responsable del ejercicio de la acción de la justicia en los procesos penales y es a quien corresponde llevar a los posibles responsables de un delito ante los tribunales", por lo que la enmienda acordada por los socios de gobierno y el PP, a su entender, "solo puede partir del desprecio por la labor del Ministerio Fiscal".

En cualquier caso, ha considerado que "tendría más sentido que el Ayuntamiento haga uso de esta nueva prerrogativa y se persone en aquellos supuestos especialmente significativos que estén suponiendo una importante alteración a la convivencia en algún distrito en concreto, que así haya sido demandado por los vecinos, por no hablar de que resulta dificilísimo de explicar que de todos los delitos que se cometen en un municipio, solo a los hurtos reiterados se les otorgue un trato privilegiado".

GOBIERNO MUNICIPAL

Desde el gobierno municipal, el concejal de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarria, ha explicado que la enmienda acordada pretende que el Ayuntamiento de Bilbao "pueda hacer uso la habilitación que la ley ofrece y que consiste, en nuestro caso, poder ser parte del proceso penal, pero en casos muy, muy concretos".

En ese sentido, ha precisado que el ayuntamiento se personará en el proceso penal cuando se trate de "hurtos leves cometidos por autores multirreincidentes", cuando los hechos delictivos se hayan cometido en Bilbao y cuando estos hechos "generen una especial alarma social y no hayan sido denunciados por las víctimas", con el fin de "no generar duplicidades ni ineficiencias con la acción pública que, evidentemente, tiene que ejercer el Ministerio Fiscal".

Olabarria ha defendido que es "una vía que se debe explorar y que puede contribuir, con otras ya implementadas, a disminuir esa posible sensación de impunidad de los delincuentes multirreincidentes que cometen hurtos calificados como leves, si solo tenemos en cuenta su cuantía individualizada".

"Esto tiene que ir avalado y acompañado por otras medidas, como son la justicia restaurativa, un servicio competencia del Ejecutivo autónomo", ha añadido.