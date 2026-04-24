Ayuntamiento de Bilbao recibe a la cónsul adjunta de Senegal dentro de su apuesta por ampliar redes internacionales

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inunciaga, ha recibido este viernes a la cónsul general adjunta de Senegal, Mama Diedhiou. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inunciaga, han recibido este viernes a la cónsul general adjunta de Senegal, Mama Diedhiou, dentro de la estrategia municipal de ampliar redes a nivel internacional.

Según han informado desde el Ayuntamiento, el encuentro, desarrollado en el Salón Árabe, ha servido para iniciar relaciones con la República senegalesa.

La relación con Senegal en Bilbao, han destacado, "viene fundamentada en forma de colaboración interinstitucional vasca en materia de cooperación y solidaridad a través de fórmulas como Memorando de Entendimiento en proyectos específicos, en la que participan ELankidetza (Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad), la Diputación Foral de Bizkaia y Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes), de la cual el Ayuntamiento de Bilbao es miembro".

Mama Diedhiou ejerce actualmente como cónsul general adjunta de la República de Senegal en el Estado, dentro del equipo consular con sede en Madrid. Desde su nombramiento, su actividad se ha centrado en el refuerzo de la presencia institucional del Senegal y en el acompañamiento al cónsul general en las relaciones con las administraciones públicas, ha explicado el Consistorio bilbaíno.