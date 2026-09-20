Vitoria inicia este lunes la reforma integral de la calle San Antonio para convertirla en un espacio "más verde"

VITORIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz iniciará este lunes, 21 de septiembre, las obras de reforma integral de la calle San Antonio, una actuación que transformará el tramo comprendido entre Florida y General Álava "para ganar espacio para las personas, incorporar nuevas zonas verdes y de estancia y renovar tanto el espacio en superficie como las infraestructuras subterráneas".

Según ha informado el Consistorio, la actuación ha sido adjudicada por 1.732.323 euros y cuenta con un plazo de ejecución de diez meses. La financiación será compartida entre el Ayuntamiento, que aportará 995.428 euros, y Amvisa, que destinará 736.895 euros a la renovación de las infraestructuras subterráneas.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que, de esta forma, se da "el paso definitivo para hacer realidad una transformación" que el Ayuntamiento "lleva tiempo preparando y que va a cambiar la imagen y el uso de San Antonio".

"Queremos una calle más amable, más verde y con más espacio para caminar y estar, pero también renovar unas infraestructuras que necesitaban una intervención en profundidad", ha destacado.

AMVISA

Los primeros trabajos correrán a cargo de Amvisa y se centrarán en la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje. Esta primera fase se prolongará, aproximadamente, hasta finales de año. A partir de entonces "irá ganando peso la transformación urbana en superficie", según Artolazabal.

La reforma supondrá una transformación integral de los 190 metros de San Antonio comprendidos entre Florida y General Álava. La calle contará con un pavimento a un mismo nivel y se redistribuirá el espacio "para dar mayor protagonismo a peatones y ciclistas y reducir la presencia del vehículo privado, manteniendo los accesos a garajes y las zonas necesarias para carga y descarga".

"San Antonio va a dejar de ser fundamentalmente una calle de paso para convertirse también en una calle para estar. Queremos mejorar el día a día del vecindario y, al mismo tiempo, generar un entorno más atractivo para el comercio y la hostelería del Ensanche", ha señalado.

Los trabajos no obligarán a cortar el tráfico ni conllevarán afecciones importantes para la circulación. En la calle San Antonio se producirán estrechamientos puntuales de calzada y aceras para facilitar la ejecución de las obras, aunque se mantendrá en todo momento un carril abierto al tráfico.