Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) y Ertzaintza refuerzan la colaboración policial en materia de identificación

El Ayuntamiento de Irun y la Ertzaintza refuerzan la colaboración policial - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) y la Ertzaintza han reforzado la colaboración policial en materia de identificación mediante el nuevo sistema Morphobis, que recoge las imágenes de la persona arrestada, así como sus datos y huellas dactilares.

La Policía Local también tendrá acceso a los ficheros de la Ertzaintza en las intervenciones que se hagan en la vía pública mediante el lector de la huella dactilar que se haga con una tableta electrónica, novedad tecnológica en la ciudad guipuzcoana.

El protocolo de colaboración suscrito ha sido presentado este viernes por la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Iñigo Berges, y el director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco, Asier Erkoreka, que han dado a conocer la nueva sala de reseñas y el nuevo sistema tecnológico para que la Policía Local pueda cotejar, en tiempo real, la identificación de las personas detenidas con los ficheros policiales de la Ertzaintza.

Para ello, el Ayuntamiento ha adaptado una sala completa para instalar el nuevo sistema de identificación con un nuevo programa que está conectado con la Ertzaintza. Este espacio ha sido adecuado para que las condiciones sean "las más óptimas posibles para prestar este servicio con una iluminación determinada, instalación de fibra óptica y el dispositivo electrónico necesario conectado al programa MorphoBIS, que recoge las imágenes de la persona arrestada, así como sus datos y huellas dactilares".

Se trata de un terminal de captura biométrica que integra un lector de huellas dactilares, cámara fotográfica de alta resolución para la captura de imagen facial y otros sensores complementarios. Entre sus prestaciones destaca una cámara que permite obtener imágenes de otras partes del cuerpo, lo que facilita la documentación de marcas físicas, tatuajes u otros rasgos identificativos relevantes para los procesos de identificación.

El sistema transmite la información de forma cifrada al programa MorphoBIS, que lo analiza y contrasta con las bases de datos policiales, lo que lo convierte, según han detallado, en una "herramienta clave para identificar a individuos, resolver casos y mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia, gracias a su alta precisión y velocidad en la coincidencia de registros biométricos".

Laborda ha explicado que este sistema permite que la Policía Local y la Ertzaintza "sigan trabajando de manera aún más coordinada". "A la hora de identificar a una persona detenida o comprobar su identidad, se agilizan mucho los trámites, se mejora la elaboración de los atestados y se facilita que ambos cuerpos compartan información y actúen de forma más eficaz", ha señalado.

Por su parte, Erkoreka ha dicho que "una de las prioridades del Departamento de Seguridad es seguir reforzando la colaboración entre la Ertzaintza y las policías locales" y ha apuntado que este nuevo sistema de identificación servirá para "trabajar en esa dirección y mejorar, así, la respuesta ante actos delictivos que puedan suceder".

"Irun es un municipio estratégico en el que ya se trabaja en colaboración y coordinación, y esta nueva herramienta refuerza esa manera de trabajar y ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía", ha asegurado.

VÍA PÚBLICA

Junto a la nueva sala ubicada en la comisaría de la Policía Local de Irun, la plantilla tendrá también una tableta electrónica que permitirá a las patrullas que tengan que intervenir en la vía pública identificar la identidad de las personas y cotejar mediante el lector de la huella dactilar la identificación con los datos y los ficheros policiales de la Ertzaintza.

Con estos avances tecnológicos, el Ayuntamiento de Irun y la Ertzaintza han formalizado un protocolo de colaboración en materia de identificación que permitirá reforzar la coordinación entre ambos cuerpos policiales y mejorar la eficacia en las actuaciones vinculadas a la identificación de personas en el ámbito judicial y de seguridad ciudadana.

Este protocolo se enmarca en el modelo policial vasco y en lo previsto en la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y tiene como objetivo "evitar duplicidades, optimizar recursos y mejorar el intercambio de información entre la Ertzaintza y la Policía Local de Irun", han detallado.

Este convenio de colaboración firmado por la jefatura de la Policía Local de Irun y la jefatura de la Ertzaintza establece un procedimiento a la hora de gestionar las evidencias localizadas en el lugar del delito como las huellas, muestras o evidencias biológicas encontradas.

De la misma forma, el protocolo que entra ahora en vigor contempla que la Ertzaintza ponga a disposición de la Policía Local de Irun su servicio de retrato robot en aquellos casos en los que sea necesario para ayudar a localizar e identificar a personas o mejorar la eficacia de las investigaciones.

La inversión ronda los 80.000 euros, entre obras de acondicionamiento de la sala de reseñas y equipamiento informático, y forma parte de los Presupuestos Participativos.