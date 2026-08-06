El Ayuntamiento limpia los pilares bajo el puente peatonal que une Cruces con Barakaldo sobre la N-634

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo, en el marco de la labor preventiva que desarrolla la Policía Local del municipio, en colaboración con los servicios municipales, ha llevado a cabo el aseguramiento y la limpieza de los espacios situados en los pilares bajo el puente peatonal que une Cruces con Barakaldo sobre la N-634, uno de los cuales alberga un cuadro eléctrico.

Según han informado el Área de Seguridad Ciudadana, los habitáculos presentaban las puertas rotas, una importante acumulación de suciedad y residuos, además de constituir un riesgo para la integridad física de las personas.

En el momento de la actuación se encontraban desalojados y sin objetos en su interior, aunque venían siendo utilizados como lugar de pernocta por distintas personas.

El concejal delegado del Área, Ángel Madrazo, ha explicado que "la intervención responde también a las quejas trasladadas a la Policía Local por vecinos y vecinas, que alertaban de que algunas de las personas que ocupaban el lugar habían protagonizado episodios de increpación a viandantes que transitaban por el puente".

Asimismo, ha subrayado que "esta actuación tiene un carácter exclusivamente preventivo y responde al compromiso del Área de Seguridad Ciudadana de garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el espacio público en condiciones adecuadas".