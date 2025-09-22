Ayuntamiento de San Sebastián y Diputación de Gipuzkoa condenan la última agresión sexual ocurrida en la ciudad

El Consistorio donostiarra convoca una concentración de repulsa para este martes en Alderdi Eder

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa han condenado la última agresión sexual ocurrida en la ciudad, por la que ha sido detenido un hombre, de 45 años de edad, tras presuntamente haber obligado a una mujer, con la que había contactado a través de redes sociales, a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

La Junta de Portavoces del Consistorio donostiarra ha aprobado una declaración institucional en la que manifiesta su "más enérgico rechazo y condena" a esta agresión, así como su solidaridad con las victimas y su entorno, y pone a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de "recuperación y reparación".

En ese sentido, el Ayuntamiento ha activado el Protocolo de Respuesta del Ayuntamiento ante la Violencia Machista, convocando una reunión de urgencia para recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima y su entorno.

A su entender, este tipo de agresiones son "la expresión de la violencia machista y la desigualdad de género que todavía existe en nuestra sociedad". "Lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales, feministas y la ciudadanía en general en favor de la igualdad de hombres y mujeres", afirma.

En este sentido, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se compromete a seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban "una atención rápida, coordinada y eficaz" y, al mismo tiempo, para que se refuercen las actuaciones preventivas y no se permita la "impunidad de los agresores".

Finalmente, convoca para este martes, a las 12.00 horas, una concentración de rechazo en los Jardines de Alderdi Eder e invita a toda la ciudadanía a sumarse y expresar su rechazo a la violencia machista.

DIPUTACIÓN

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa también ha aprobado una declaración institucional para expresar su "más enérgica condena" frente a esta agresión sexual y manifiesta su cercanía y solidaridad con la víctima, así como con sus familiares y personas allegadas.

Según el Protocolo Institucional contra la Violencia hacia las Mujeres de Gipuzkoa, la Diputación se ha adherido a la declaración de condena del Ayuntamiento de San Sebastián. "La libertad sexual y la integridad física de la persona son derechos inviolables", remarca, al tiempo que afirma que "las conductas que atenten contra estos derechos no tienen lugar en nuestra sociedad".

Así, señala que este tipo de hechos tiene su origen en "la falta de igualdad entre hombres y mujeres, en actitudes e ideas machistas que pretenden dominar y controlar a las mujeres". Por todo ello, una vez más, la Diputación pone el acento en "la reivindicación de la igualdad".

"El respeto por la igualdad de mujeres y hombres, así como por la dignidad, la libertad sexual y la integridad física de la persona, son derechos inviolables", asegura, al tiempo que muestra su adhesión a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento.