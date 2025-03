Ayuntamiento de San Sebastián estima que con la ZBE se podrá reducir el número de vehículos en un 10%

Tras el periodo de adaptación, la primera fase de la zona de bajas emisiones comienza este viernes con sanciones de 200 euros

El Ayuntamiento de San Sebastián estima que con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se podrá reducir el número de vehículos en un 10%, mientras que se prevé un descenso en la emisión de gases entre un 20% y un 30% en esta primera fase.

La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, acompañada del edil de Medio Ambiente, Iñigo García, ha recordado que ha terminado la fase de adaptación a la Zona de Bajas Emisiones y, a partir de este viernes, "lo que hasta ahora han sido avisos a la ciudadanía, notificaciones de que su coche no podía entrar en la ZBE, ahora ya serán sanciones" de 200 euros.

Tras señalar que durante estos dos meses "la gente se ha ido adaptando", Yarza ha opinado que cuando se inicie la fase de sanciones "tampoco será nada excepcional" pero, según ha dicho, "veremos a partir de mañana cómo van fluyendo las cosas".

La edil ha señalado que la movilidad "es uno de los factores más contaminantes de la ciudad", por lo que desde el Ayuntamiento se está haciendo una "apuesta muy importante seguir dando un buen servicio de transporte público".

"Aportamos también a esta calidad del aire con toda la electrificación de la zona que ya se está llevando a cabo y no podemos olvidar la entrada del topo que está prevista para el año que viene, que también nos va a dar otro sistema de movernos en la ciudad muy cómodo, barato y eficiente y sobre todo sostenible", ha destacado, al tiempo que se sigue trabajando en las peatonalizaciones y los bidegorris para "el fomento de la movilidad activa".

Yarza ha incidido en que "no es cuestión de restringir la entrada al centro sino que podamos avanzar en una Donostia con una calidad del aire mucho mejor de la que tenemos hoy en día. La ciudad está preparada para este cambio, hay muchísimas maneras de llegar al centro, no hay por qué hacerlo en coche y me parece que la disposición es buena, es positiva".

Preguntada por los recursos presentados contra la ZBE ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por parte del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) por un lado y por la asociación Liberum, Olatz Yarza ha afirmado que "le sorprende" el perfil de las dos entidades que hacen la denuncia.

En ese sentido, ha reiterado que "no es la ordenanza lo que tienen que denunciar, sino la propia ley". "Nosotros estamos siguiendo la legislación, estamos obligados a instalar una Zona de Bajas Emisiones y es lo que hemos hecho", ha remarcado.

"CALIDAD DE VIDA"

Por su parte, Iñigo García ha reiterado que la ZBE tiene como objetivos "la reducción de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire y de vida y también de la salud pública de los donostiarras" y responde a "una obligación legal, la Ley de Transición Energética y del cambio climático que nos obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones".

De este modo, ha recordado que la ZBE de San Sebastián "tiene una superficie de 1,2 kilómetros cuadrados con 10 puntos de entrada con cámaras que registran y verifican la entrada de los vehículos y detectan el número de la matrícula".

García ha detallado que el Consistorio donostiarra ha tramitado "casi 22.000 permisos, de los cuales 900 serían de donostiarras y el resto son de extranjeros". Finalmente, ha recordado que a partir de este viernes quedará "totalmente instaurada la zona de bajas emisiones", una primera fase que durará hasta el año 2028.

"En esta primera fase solo podrán entrar los vehículos que tengan etiqueta ambiental, es decir, etiqueta B, C, Eco o Cero, y a partir del año 2028 seremos más restrictivos ya que no podrán entrar los vehículos con etiqueta B", ha concluido.