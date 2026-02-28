Los bailables de Bilbao continúan en el Pabellón de La Casilla durante el mes de marzo

Sesión de bailables en el Pabellón de La Casilla en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao continuará ofreciendo los cinco domingos del mes de marzo los bailables organizados por el Ayuntamiento en el pabellón de La Casilla, dirigidos principalmente a personas mayores.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, este domingo, día 1, tocará la Orquesta Palmeras, el día 8 actuará la Orquesta Galea, el día 15 será el turno de la Orquesta D. Alai, el día 22 se podrá escuchar a la Orquesta Pérgola y el día 29 llegará la Orquesta Jamaika. Todas las sesiones serán de 18.00 a 21.00 horas.

Con este programa, el Consistorio bilbaíno pretende reforzar su compromiso con la promoción de la actividad física, las relaciones sociales y una vida activa entre la población senior, favoreciendo el uso de espacios municipales como puntos de convivencia.