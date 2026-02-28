Los bailables de Bilbao continúan en el Pabellón de La Casilla durante el mes de marzo

Sesión de bailables en el Pabellón de La Casilla en Bilbao.
Sesión de bailables en el Pabellón de La Casilla en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 17:56
BILBAO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao continuará ofreciendo los cinco domingos del mes de marzo los bailables organizados por el Ayuntamiento en el pabellón de La Casilla, dirigidos principalmente a personas mayores.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, este domingo, día 1, tocará la Orquesta Palmeras, el día 8 actuará la Orquesta Galea, el día 15 será el turno de la Orquesta D. Alai, el día 22 se podrá escuchar a la Orquesta Pérgola y el día 29 llegará la Orquesta Jamaika. Todas las sesiones serán de 18.00 a 21.00 horas.

Con este programa, el Consistorio bilbaíno pretende reforzar su compromiso con la promoción de la actividad física, las relaciones sociales y una vida activa entre la población senior, favoreciendo el uso de espacios municipales como puntos de convivencia.

