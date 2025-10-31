Los bailables de la Florida se trasladan desde este sábado al Palacio de Congresos Europa

VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bailables del parque de la Florida de Vitoria-Gasteiz se trasladan desde este sábado a la sala Estibaliz del Palacio de Congresos Europa, para que "las personas mayores puedan bailar bajo techo" durante los meses de climatología más fría.

Así lo ha comunicado en rueda de prensa la alcaldesa, Maider Etxebarria, quien ha señalado que los bailables tienen "un enorme valor social y emocional", ya que "no son solo una actividad de ocio, sino que ofrecen la oportunidad de estar activa".

El traslado al Palacio Europa se realiza debido al cierre de la sala Kubik, para ofrecer un "nuevo espacio amplio, confortable y muy bien comunicado". Los bailables, con acceso libre, se celebrarán todos los sábado y domingos de 18.00 a 20.30 horas.