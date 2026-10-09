La banda escocesa Teenage Fanclub actúa este domingo en Bilbao dentro de la gira de presentación de su nuevo disco

La banda escocesa Teenage Fanclub - MUSKERRA

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda escocesa Teenage Fanclub actuará este domingo en el Kafe Antzokia de Bilbao dentro de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio, 'Do not dare to dream', que pone en circulación este viernes 9 de octubre, tres años después de su anterior trabajo.

El grupo inició el pasado día 4 en Granada el tour europeo para dar a conocer el que hace su decimotercer álbum de estudio, periplo que incluye un total de 12 fechas en España, gira estatal que cerrarán el día 17 de octubre en Barcelona.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, los de Glasgow, referentes del rock alternativo y el power pop de melodías, llevan de telonero a Euros Childs, artista galés y antiguo integrante de Gorky's Zygotic Mynci entre 1991 y 2004 cuando inició su trayectoria en solitario, estrechamente ligada a Teenage Fanclub, con quienes toca los teclados, canta, participa habitualmente en sus giras y ha colaborado en sus tres últimos trabajos de estudio.

Según ha informado la promotora Muskerra en una nota, la apertura de puertas tendrá lugar a las 20,00 horas, Euros Childs actuará a las 20,30 horas y Teenage Fanclub subirá al escenario a las 21.30 horas. Las entradas cuestan 34 euros (más gastos de gestión).

En su directo, Teenage Fanclub reivindica su personal forma de entender el pop, en composiciones que combinan melodías contagiosas, las armonías a dos voces y una marcada herencia rockera que adquiere protagonismo sobre el escenario frente al poso pop de las canciones más reconocible en estudio.

Norman Blake y Raymond McGinley se reparten las voces y las guitarras en una formación que ha imprimido mayor intensidad a sus canciones durante esta nueva etapa. El conjunto de Glasgow recupera así la distorsión y el carácter eléctrico de sus primeros años, sin renunciar a la delicadeza de sus temas más reposados.

'Do not dare to dream' se grabó en la isla escocesa de Great Bernera y reúne diez nuevas canciones en las que los dos pilares del grupo vuelven a compartir las tareas de composición. Entre los nuevos temas figuran 'Day in the sun', 'There was you' y 'Be with you tonight', los tres adelantos con los que el grupo ha comenzado a descubrir este su proyecto más novedoso.

Fundada en 1989 en Bellshill, la banda encontró su inspiración inicial en formaciones maestras en las armonías vocales como The Byrds, The Beach Boys o Big Star. Durante los noventa, el grupo se convirtió en uno de los nombres fundamentales del rock alternativo británico, desarrollando una personalidad musical que ha influido en sucesivas generaciones de artistas.