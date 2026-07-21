Baño prohibido en La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga y Ogella

Archivo - Socorristas en una playa de Bizkaia con bandera roja. - CRUZ ROJA - Archivo

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este martes en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga y Ogella, donde ondea la bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

La bandera amarilla ondea en los arenales de Las Arenas, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Laidatxu, San Antonio y Karraspio, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Ea, Isuntza y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima bajamar se producirá a las 16.35 horas y la siguiente pleamar está prevista a las 22.58 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados.