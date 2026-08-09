Baño prohibido en las playas vizcaínas de Toña y Barinatxe, y continúan las medusas en Laga

Carabela portuguesa - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas vizcaínas Toña y Barinatxe tienen prohibido el baño este domingo mientras que en el resto está permitido, aunque se recomienda especial precaución en Laga, donde persiste la presencia de medusas según los datos de la Cruz Roja en el territorio.

Con bandera amarilla de baño con precaución se encuentran La Arena, Las Arenas, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida y Laga, esta última con medusas.

En el resto de arenales del territorio ondea la bandera verde de baño libre: Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 23 grados de media, y la de ambiente de 27. La pleamar se producirá a las 14.39 horas y la próxima bajamar a las 20.49 horas.