Baño prohibido solo en la playa vizcaína de Toña

Archivo - Playa de Bizkaia con bandera roja - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este jueves únicamente en la playa vizcaína de Toña, por lo que está prohibido el baño, según información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

En los arenales de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu, San Antonio y Laida, hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, hay bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados. La última bajamar se ha producido a las 11.54 horas, y la próxima pleamar está prevista para las 18.06 horas.