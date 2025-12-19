Barakado programa 16 excusiones de enero a septiembre en una nueva edición de su programa "Recorrido Guiados"

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo pone en marcha un año más su programa Recorridos Guiados, a través del cual muestra la "riqueza histórica, industrial, medioambiental y cultural" del municipio fabril a través de 16 recorridos o excursiones.

Según ha informado el consistorio vizcaíno, el mes de enero se destinará a la Historia de Barakaldo desde la Edad Media hasta la actualidad. Se realizarán dos salidas, los días 18 y 25, desde la casa de cultura Clara Campoamor. El recorrido tiene una duración de dos horas (11.00-13.00 horas).

En febrero, la Industria será la protagonista, desde las minas hasta la desaparecida Altos Hornos. Las excursiones se realizarán los domingos 15 y 22 desde la estación de Renfe de Desierto. Marzo es el mes destinado para descubrir la arquitectura de la ciudad. Los días 8 y 15 de marzo se podrá conocer las migraciones y el urbanismo barakaldés con salida desde la estación de Renfe de Desierto, con dos horas de recorrido (11.00-13.00 horas)

En abril se podrá pasear por los cargaderos de Barakaldo, reconocidos como conjunto Monumental. Las fechas fijadas para estas excursiones, de dos horas de duración (11.00-13.00 horas), son los domingos 12 y 26 desde Dársena de Portu.

Mayo estará relacionado con la Minería y se podrá conocer la explotación minera en el valle de El Regato. Será durante los domingos 17 y 24 de mayo, con salida desde el Centro de Interpretación Histórica y Medioambiental CIHMA. Se trata de un recorrido de 4 kilómetros por asfalto y con pendientes, por lo que es necesario ir con ropa y calzado cómodo.

En junio habrá ocasión de conocer el patrimonio de Barakaldo, recorriendo desde Santa Águeda a las Escuelas de Larrazabal. Los recorridos se han programado los domingos 14 y 21 de junio, con salida desde la parada de autobuses de la calle Landeta. A la ermita de Santa Águeda se subirá en autobús, pero después se irá andando desde allí hasta las escuelas de Larrazabal, por lo que es recomendable ir con ropa cómoda.

El mes de julio se destinará a conocer el Medio Ambiente a través de Gorostiza y El Regato. Para estas excursiones se han fijado los domingos 19 y 26 de julio, con salida el CIHMA. Se trata de un recorrido circular de 5 kilómetros por montaña, de dificultad media.

Por último, el mes de septiembre estará dedicado a la Palacio Munoa, través se visitas previstas para los días 13 (11.00 - 12.00 y 12.30 - 13.30 horas) y 20 (11.00 - 12.00 y 12.30 - 13.30 horas).

INSCRIPCIONES YA ABIERTAS

Las personas que quieran participar en estos Recorridos Guiadados podrán inscribirse hasta tres días antes de la salida a través del 010 o el 944 789 200 si se llama desde fuera de Barakaldo, la web municipal www.barakaldo.eus o la aplicación de móvil gratuita Barakaldo APP.

Para realizar el trámite de manera telemática (web y App), es necesario contar con el certificado digital gratuito B@KQ, que puede recogerse en las oficinas de Atención Ciudadana de Herriko Plaza, Cruces y Clara Campoamor. Cada horario cuenta con 25 plazas.

El coste de la actividad es de 2,15 euros de forma generalizada, aunque las personas jubiladas, pensionistas o en desempleo, así como los menores de entre 7 y 12 años abonarán 1 euros. Los menores de 6 años y los grupos organizados participan gratis.