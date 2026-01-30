Barakaldo abre el próximo lunes la inscripción en las colonias municipales de Semana Santa, con 180 plazas

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) abrirá el próximo lunes, 2 de febrero, el plazo de inscripción en las colonias municipales de Semana Santa, que, dirigidas a niños de entre 3 y 11 años, se celebrarán del 7 al 10 de abril, con un total de 180 plazas ofertadas, según ha informado la concejala de Cultura, Educación, Euskera y Juventud, Nerea Cantero.

El plazo para inscribirse en las colonias estará abierto hasta el 6 de febrero, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Barakaldo, el 010, los centros cívicos y casas de cultura.

Según ha indicado Cantero, se ofrecerán 180 plazas distribuidas entre los centros Juan Ramón Jiménez (36), El Pilar (72) y Arteagabeitia (72), los días 7-8-9 y 10 de abril.

El servicio de comedor será opcional. La entrada en las colonias se realizará de 8.15 a 9.00 horas y la salida será, para los que no se queden en el comedor de 14.00 a 14.15 horas y para lo que usen el servicio de comida, de 15.00 a 15.15 horas. Las colonias se desarrollarán en euskera.

Las inscripciones podrán realizarse a través del 010, llamando a las casas de cultura y centros cívicos municipales o a través de la sede electrónica para aquellas familias que tengan el certificado electrónico B@kQ, que puede conseguirse de manera gratuita y sin cita previa en el SAC de la Herriko Plaza. El sorteo de las plazas se realizará el 18 de febrero.

Se reservará un 5% de las plazas para niños y niñas con diversidad funcional que tengan reconocida por Diputación al menos un 33% de discapacidad.

En el caso de ser admitido en la colonia, se enviará la autoliquidación a las direcciones de correo electrónico indicadas en las preinscripciones, por lo que el ayuntamiento pide estar atento a este correo, y que se miré el buzón habitual y el de spam. En caso de no recibirlo, ha apuntado Cantero, se podrá solicitar en las oficinas de atención al ciudadano, Centros Cívicos y Casas de Cultura o a través del correo laboin@barakaldo.eus, indicando nombre del menor y colonia adjudicada.

DESCUENTO POR HERMANOS

Las colonias cuentan con descuentos al apuntar en la actividad a más de un hijo o hija, que era una de las principales demandas que la ciudadanía barakaldesa venía realizando. Esta medida se hizo efectiva en el año 2020 y se centra en aplicar un tramo inferior al correspondiente según los ingresos familiares por cada uno de los hijos, ha precisado Cantero.

Además, el precio de las colonias está fijado en base a los conceptos de progresividad social para que paguen menos quienes menos tienen y no variará con o sin comedor entre los tramos de rentas más bajas. Sí lo hará, en cambio, en los precios fijados para las rentas más altas, donde se oscila entre los 22,60 euros y los 40,20 euros sin comedor, y los 27 euros y 49 euros con comedor incluido.