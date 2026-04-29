Barakaldo acogerá el sábado una 'colla de castellers' de la mano de Ibarra-Kaldu y el grupo catalán Marrecs de Salt

La actividad, en la que colabora el Ayuntamiento de Barakaldo, forma parte de los actos del 60 aniversario del grupo de danzas local

Cartel del evento que incluye una 'colla de castellers' este sábado en Barakaldo
Cartel del evento que incluye una 'colla de castellers' este sábado en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 15:48
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BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Herriko Plaza de Barakaldo (Bizkaia) acogerá este próximo sábado el montaje de una 'cola de castellers' de la mano del grupo de danzas Ibarra-Kaldu y el grupo Marrecs de Salt de Girona, con la colaboración del Ayuntamiento fabril y la participación de los gigantes municipales Pauli, Joxe, Maialen y Arnabal.

Esta actividad, que forma parte de los actos del 60 aniversario que el grupo de danzas barakaldés celebrará durante toda la jornada, se desarrollará a las 18.00 horas, en la Herriko Plaza, aunque en caso de lluvia se trasladará al frontón de Lasesarre.

"Será, sin duda, una jornada muy especial en la que Barakaldo volverá a demostrar que es una ciudad abierta, diversa y orgullosa de acoger expresiones culturales diferentes. Una mezcla de culturas que se encuentran y enriquecen mutuamente en el espacio público, haciendo ciudad y ofreciendo cultura gratuita a todos y todas", ha indicado la concejal de Cultura, Nerea Cantero, que ha estado acompañada por Josu Gómez y Javi Santana, de Ibarra-Kaldu.

Ibarra-Kaldu ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar la efeméride durante todo el año. Tras la Iarrakada de Mujeres organizada el pasado 7 de marzo, ahora es el turno de los castellers.

La fiesta comenzará a las 11.00 horas en la plaza de la ajedrez, donde bailarán los gigantes para dar inicio a esta jornada cultural. Tras ello, habrá una 'kalejira' hasta la plaza Bide Onera, donde realizarán el segundo Castell.

Por la tarde, a las 18.00 horas, será el acto principal con la colaboración del grupo Euskal Herriko Casteller Taldea. Los gigantes municipales bailarán y después ambos grupos de castellers ofrecerán una diada, el espectáculo típico de las collas castelleras, realizando distinto distintos ejercicios, formarán varios castillos y columnas, cada grupo por su cuenta, y también de manera conjunta.

"Esperamos que todos los vecinos se animen a disfrutar y participar de este espectáculo en Barakaldo", han animado los representantes de Ibarra-Kaldu.

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