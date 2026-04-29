Barakaldo acogerá el sábado una 'colla de castellers' de la mano de Ibarra-Kaldu y el grupo catalán Marrecs de Salt

Cartel del evento que incluye una 'colla de castellers' este sábado en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Herriko Plaza de Barakaldo (Bizkaia) acogerá este próximo sábado el montaje de una 'cola de castellers' de la mano del grupo de danzas Ibarra-Kaldu y el grupo Marrecs de Salt de Girona, con la colaboración del Ayuntamiento fabril y la participación de los gigantes municipales Pauli, Joxe, Maialen y Arnabal.

Esta actividad, que forma parte de los actos del 60 aniversario que el grupo de danzas barakaldés celebrará durante toda la jornada, se desarrollará a las 18.00 horas, en la Herriko Plaza, aunque en caso de lluvia se trasladará al frontón de Lasesarre.

"Será, sin duda, una jornada muy especial en la que Barakaldo volverá a demostrar que es una ciudad abierta, diversa y orgullosa de acoger expresiones culturales diferentes. Una mezcla de culturas que se encuentran y enriquecen mutuamente en el espacio público, haciendo ciudad y ofreciendo cultura gratuita a todos y todas", ha indicado la concejal de Cultura, Nerea Cantero, que ha estado acompañada por Josu Gómez y Javi Santana, de Ibarra-Kaldu.

Ibarra-Kaldu ha preparado un amplio programa de actividades para celebrar la efeméride durante todo el año. Tras la Iarrakada de Mujeres organizada el pasado 7 de marzo, ahora es el turno de los castellers.

La fiesta comenzará a las 11.00 horas en la plaza de la ajedrez, donde bailarán los gigantes para dar inicio a esta jornada cultural. Tras ello, habrá una 'kalejira' hasta la plaza Bide Onera, donde realizarán el segundo Castell.

Por la tarde, a las 18.00 horas, será el acto principal con la colaboración del grupo Euskal Herriko Casteller Taldea. Los gigantes municipales bailarán y después ambos grupos de castellers ofrecerán una diada, el espectáculo típico de las collas castelleras, realizando distinto distintos ejercicios, formarán varios castillos y columnas, cada grupo por su cuenta, y también de manera conjunta.

"Esperamos que todos los vecinos se animen a disfrutar y participar de este espectáculo en Barakaldo", han animado los representantes de Ibarra-Kaldu.