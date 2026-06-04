Barakaldo adjudica el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos a Valoriza por 96,6 millones

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha adjudicado este jueves por la tarde en sesión plenaria extraordinaria el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos a Valoriza por un importe de 96,6 millones de euros para un periodo de siete años.

El contrato cuenta con todos los informes técnicos favorables, así como la resolución del OARC, Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi. Se trata del contrato de mayor volumen económico del Ayuntamiento debido a la importancia de los servicios que presta y permitirá reforzar la limpieza de la ciudad, incorporar nueva maquinaria y mejorar diferentes prestaciones tanto para la ciudadanía como para la plantilla que desarrolla el servicio.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la recogida de muebles y enseres abandonados en la calle. Actualmente, este servicio se presta mediante cita previa a través del 010, donde las personas usuarias reciben una fecha y hora para depositar los objetos junto al contenedor más cercano a su domicilio para su posterior retirada.

A este sistema se sumará una recogida mensual programada por barrios. Para ello, la empresa adjudicataria podrá dividir el municipio en un máximo de cuatro sectores y establecer para cada uno de ellos un domingo fijo al mes para que la ciudadanía pueda depositar muebles y enseres sin necesidad de solicitar cita previa. Este servicio irá acompañado de campañas informativas que permitirán dar a conocer el calendario de recogidas y facilitar su correcto funcionamiento.

MAQUINARIA NUEVA

El nuevo contrato establece la obligación de renovar por completo la maquinaria destinada a la limpieza viaria, apostando por equipos más sostenibles, eficientes y adaptados a las necesidades actuales de la ciudad. Asimismo, se incrementará en un día la frecuencia de recogida del contenedor marrón en todos los barrios y se incorporará la obligación de separar los residuos contenidos en las bolsas depositadas fuera de los contenedores para favorecer su adecuado reciclaje.

En el caso de los patios de los centros escolares, la limpieza se ampliará también a fines de semana y festivos en aquellos recintos que permanezcan abiertos durante esos días. Además, los carritos de barrido deberán contar con dispositivos de localización que permitan optimizar la gestión del servicio.

MEJORAS SALARIALES

El contrato incorpora las mejoras salariales y laborales recogidas en el convenio del sector firmado en 2023 y vigente hasta 2028. Esta actualización de las condiciones laborales constituye uno de los factores que han influido en el incremento de la inversión destinada al servicio, permitiendo reforzar tanto la calidad de la limpieza urbana como las condiciones de la plantilla.

"Con esta adjudicación damos un paso muy importante para seguir mejorando la limpieza de Barakaldo. El nuevo contrato incorpora importantes mejoras en el servicio, permitirá renovar toda la maquinaria y reforzar la recogida de muebles y enseres en nuestros barrios, respondiendo a una de las demandas más habituales de la ciudadanía", ha señalado el concejal de Servicios para los Barrios y la Ciudad, Asier Umaran.

Asimismo, ha destacado el trabajo realizado durante los últimos años para sacar adelante un contrato de esta complejidad. "Se trata del contrato más importante del Ayuntamiento por su volumen económico y por el servicio esencial que presta. La adjudicación aprobada hoy nos permite garantizar durante los próximos siete años una ciudad más limpia, con mejores medios técnicos y unas mejores condiciones para las personas trabajadoras", ha concluido.