Barakaldo aprueba en pleno los objetivos y criterios que guiarán la redacción del nuevo PGOU

BILBAO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado los objetivos y criterios generales que servirán de base para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), impulsado por el Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística. Con este acuerdo concluye la fase de Avance y se inicia el proceso de elaboración del documento para la aprobación inicial del Plan.

Según ha informado el consistorio vizcaíno, la aprobación supone un avance en la tramitación del PGOU, ya que fija el marco de referencia al que deberá ajustarse el documento de aprobación inicial y consolida el modelo de ciudad que orientará el desarrollo urbanístico de Barakaldo durante, al menos, los próximos quince años desde su aprobación definitiva.

El concejal delegado del Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha destacado que la aprobación de los objetivos y criterios del nuevo PGOU "supone un paso decisivo para construir el Barakaldo de las próximas décadas". "Hoy aprobamos el marco que permitirá redactar un Plan General adaptado a la realidad actual y a los retos de futuro de nuestra ciudad", ha señalado.

El acuerdo incorpora el análisis y resolución de todas las sugerencias presentadas durante el periodo de información pública, así como el tratamiento de los informes emitidos por las administraciones con competencias concurrentes. En total, se han recibido 67 escritos de sugerencias y se han celebrado siete sesiones públicas de participación, que contaron con la asistencia de alrededor de 325 personas.

Entre las aportaciones recibidas figuran las presentadas por las asociaciones vecinales Adelante Kadagua, Laguntza, Villamor, Urgozo y Arrontegi-Mendi Alde; la sociedad Eretza; empresas como BASA, GRUBER, Profusa y la operadora del Parque Comercial; la Diócesis de Bilbao; numerosos particulares; y varios grupos políticos. Además, han emitido informes un total de 21 administraciones públicas.

Del conjunto de sugerencias analizadas, siete se estiman y dan lugar a modificaciones en los objetivos del Avance del Plan. Un segundo bloque de propuestas se incorporará para su estudio en la fase de aprobación inicial.

Asimismo, 65 peticiones se derivan a los órganos competentes al referirse a cuestiones ajenas al objeto del PGOU, mientras que el resto han sido desestimadas, quedando pendientes de acuerdo cuatro cuestiones que deberán abordarse con la Diputación Foral.

Pizarro ha recordado que "la aprobación de estos criterios responde a la necesidad de adaptar la planificación urbanística de Barakaldo a una nueva realidad. El PGOU actualmente vigente, aprobado en 1999, fue concebido para gestionar el proceso de reconversión industrial, un ciclo que se encuentra en su fase final".

A ello se suman los cambios normativos producidos durante la propia tramitación del nuevo Plan, entre ellos, la declaración de Barakaldo como zona de mercado residencial tensionado, la entrada en vigor de la Ley 6/2025 y la exigencia de una evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Por último, el edil ha señalado que "con este acuerdo, el Ayuntamiento dispone ya del marco necesario para redactar el documento de aprobación inicial del nuevo PGOU, la siguiente fase de un proceso que definirá el crecimiento, la regeneración urbana y el desarrollo sostenible de Barakaldo en las próximas décadas". "Queremos un Plan General útil, realista y consensuado que permita seguir transformando la ciudad pensando en mejorar la calidad de vida de quienes viven en nuestro municipio", ha concluido.