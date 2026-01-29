Barakaldo aprueba los pliegos para contratar el préstamo de 21,6 millones con el que impulsar los proyectos estratégicos

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado esta tarde los pliegos para contratar el préstamo municipal por valor de 21,6 millones de euros, un paso clave para poder ejecutar los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Mandato Beti Barakaldo! y culminar la segunda Gran Transformación Social y Urbana de la ciudad.

Esta aprobación permite garantizar que el Ayuntamiento contará con la financiación necesaria para llevar a cabo actuaciones estratégicas en ámbitos como la accesibilidad, la sostenibilidad, la innovación, la igualdad, el deporte o la seguridad ciudadana, según ha informado el consistorio.

"La aprobación de hoy es un paso decisivo para seguir avanzando en el Barakaldo que queremos. No hablamos solo de cifras, hablamos de proyectos concretos que mejoran la vida de las personas y transforman nuestros barrios", ha señalado la concejala de Hacienda, Iratxe Foces.

Los pliegos aprobados recogen que el préstamo que se oferte al Ayuntamiento debe contar con un interés fijo máximo del 3,45%, determinado conforme a la Resolución de 5 de noviembre de 2025 de la Secretaría General del Tesoro; sin comisiones; una base de cálculo de 365 días, a liquidación trimestral vencida, y un plazo total de pago de 13 años, con 3 años de carencia de amortización y 3 años de disposición, lo que permite acompasar la ejecución real de las inversiones.

"Este préstamo cumple escrupulosamente con la normativa vigente, porque se ajusta a la Norma Foral de Haciendas Locales y respeta el principio de prudencia financiera que marca la Diputación Foral de Bizkaia", ha indicado Foces.

De forma paralela a la tramitación del préstamo, el Ayuntamiento ya ha iniciado la licitación de varias de las obras incluidas en esta operación financiera, como las rampas mecánicas de La Felicidad y la reforma de la Casa de las Mujeres, que ya se encuentran recibiendo ofertas por parte de las empresas interesadas. Pronto se sumará a la lista la fase cultural del proyecto Urban Bizi Lab, que está previsto realizar en los locales rehabilitados por Bilbao Ría 2000 en Pormetxeta.

Este procedimiento, conocido como Tramitación Anticipada, permitirá que, una vez se formalice el préstamo y el dinero esté disponible en las arcas municipales, se puedan firmar de manera inmediata los contratos y comenzar con la ejecución de las obras, evitando demoras innecesarias. Este proceso está avalado por la Diputación Foral de Bizkaia y recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El préstamo de 21,6 millones de euros permitirá culminar actuaciones clave para el presente y el futuro de la ciudad, entre las que se encuentran: la instalación de rampas en la calle La Felicidad, en Bagatza, para facilitar el acceso al ambulatorio de especialidades; mejora de la conexión peatonal entre Retuerto y Gurutzeta; y actuación en la calle Landeta para eliminar barreras y mejorar el acceso desde Ansio al centro.

Además, se contempla la reforma integral del Parque Urkullu, en Rontegi; urbanización completa de la carretera interfábricas, en Lutxana; y proyectos de renaturalización de ríos como el Castaño; el desarrollo del proyecto Urban Bizi Lab, un espacio que combinará empresa innovadora, empleo, cultura y locales vecinales en el entorno de la plaza Pormetxeta; la construcción de nuevos locales sociales en Serralta para dar respuesta a las necesidades de los clubes deportivos de la zona; o la reforma de la Casa de las Mujeres, en la calle La Bondad, para convertirla en un centro de referencia para el empoderamiento, la igualdad y los derechos de las mujeres.

Otros proyectos son la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Local en Landaburu, reforzando los recursos municipales destinados a la seguridad. "No estamos hablando de gasto corriente ni de improvisación. Estamos hablando de inversión, de inversión estratégica y planificada orientada a mejorar la ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha subrayado la concejala.

Según ha manifestado, "este préstamo no es solo una herramienta económica; es una apuesta firme por una transformación social y urbana real, con proyectos que mejoran la accesibilidad, impulsan el empleo, fomentan la igualdad, refuerzan el tejido asociativo y hacen de Barakaldo una ciudad más segura, sostenible y cohesionada".