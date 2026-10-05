Barakaldo (Bizkaia) retira la maleza en Sefanitro para mejorar la seguridad y prevenir delitos

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha retirado las malezas existentes en el ámbito de Sefanitro "que actuaban como malla de ocultación, así como los restos de enseres, materiales y objetos acumulados" con el objetivo de prevenir delitos y mejorar la seguridad de vecinos y personas que transitan por la zona.

En un comunicado, el consistorio ha señalado que el lugar presenta un elevado riesgo de incendio y un grave estado de insalubridad. La actuación ha consistido en la retirada de maleza que actuaba como elemento de ocultación, así como de enseres, materiales y otros objetos acumulados en la zona.

El área municipal ha solicitado para el desarrollo de los trabajos el acompañamiento de la Ertzaintza y la Policía Nacional, además de la participación de los servicios municipales de limpieza.

El concejal delegado del Área, Ángel Madrazo, ha advertido de que, más allá de la insalubridad generada por los enseres, restos de comida y basura, "el estado del lugar es un riesgo grave y real" para las personas que transitan por la zona, que "pueden ser víctimas de actos contra la libertad sexual o contra la integridad física".

El Ayuntamiento realizó hace un mes un control de los asentamientos existentes en diferentes zonas del municipio con el objetivo de facilitar las labores de intervención policial y ofrecer a las personas que pernoctaban en estos lugares alternativas vinculadas a los servicios sociales que puede proporcionar el Consistorio.

Madrazo ha señalado finalmente que este tipo de intervenciones se realizan tanto de oficio como después de recibir "diversas quejas" de vecinos y comerciantes de la zona.